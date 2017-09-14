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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:52
Hotab написав:ЛАД
,
Поки сонце зійде, ропа очі виїсть".
Ну тогда мы все заслужили то, что будет.
Днепровский «бандит» подарит СТО (если он УЖЕ не из Мюнхена , где жена с сыном, по ночам отписывает). Флуман кавалирки (все равно нахалбуд, забрать не принадлежащее оно вообще даже не считается) отдаст «Гиви». Что заслужили, то и получим.
Поэтому, возможно, lapay
не "зрадник", а таки прав?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:54
ЛАД написав: budivelnik написав:
Як я можу пояснити совку смак бананів, якщо він все життя харчувався жолудями?
Ну напишу я наступне..
Зеленський виходить і закликає ( з одночасними вибаченнями за хамство 2019 рік) Порошенка зайняти пост Премєр Міністра...
Після чого
Зайнявши пост Премєра - Порошенко закликає бізнес ЗБІЛЬШИТИ свої платежі в Бюджет ,
а тим хто буде сплачувати +10-30% попереднього рівня( або додаткову фіксовану плату в розмірі *****грн/місяць) в рекрутингові центри дасть право отримати бронь на кількість рекрутів мобілізованих цим центром пропорційно розміру внесених коштів.....
Але ж ти цього зрозуміти не в стані...це ж виявиться що ТЦК треба розігнати і кількість бажаючих служити виросте(особливо якщо рекрутингові центри будуть набирати в певні підрозділи)..а ще через якийсь час виявиться що військовому самодурству прийде кінець..бо там де комбриг чево ізволіте - там і служити буде нікому...
і так далі і тому подібне.
Очередной флуд вполне в духе совкового прапорщика.
Вопрос о том, как мобилизовать
людей, а рассказывает, как забронировать.
А методы - "закликає".
Не наелись "закликів" в советские времена?
Ну и голубая мечта - "Порошенко премьер".
Сразу и победим.
Я ж тебе попереджав
Ну не може та що харчується жолудями - зрозуміти смак нектару...Немає в неї смакових рецепторів для цього і вільних сірих клітин в мозку немає щоб це зрозуміти.
1 Я показав як створити умови щоб ПІШЛИ...
Ясно , що створення умов щоб пішли - це не бусифікація і не постріли в коліно..але ти тільки такі методи й бачив, тому других не знаєш.
2 Питання ж не в прізвищі...Питання кому я вірю..
Якщо я не вірю команді з пяти кротів очолюваній нарцисом.. - то ясно що ця команда НЕ МОЖЕ вимагати від мене більшого ніж робить сама...а так як сама вона робить навіть менше ніж я- то взагалі...
3 А от якщо команді нарцисів привести того , кого вони ошельмували( хоч він в своїй риториці виявився правий) - то виходить що вони ЗГОДНІ поступитись частиною свого нарцисизму заради кінцевого результату...
Раз так - то і я можу це зробити.І при цьому не потрібні ні розстрільні команди ні примусові заград загони...
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Додано: Чет 21 бер, 2024 17:57
ЛАД
,
Поэтому, возможно, lapay не "зрадник", а таки прав?
“Зрадник». Как и некоторые закарпатские хлопцы. Потому что срывает мобилизацию.
забув згадати про такі активи, як туфлі за $15 і опеньки що ростуть на дровах під сараєм
Грибы тебе надо, чтоб погасить попоболь обслуживая в фартушке белом 3-х чеченов в своей кавалирке.
Туфли за 15 выбор разумный. Ничего не должно привлекать марадеров..
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:01
Letusrock написав: ЛАД написав:
Я не натякаю. Но просто не вижу других способов при таком сопротивлении(?)/ухилянстве от мобилизации.
И, действительно, интересно, какие методы стимулирования можно использовать по вашему мнению.
методи Bobua - безпека, фортифікація, оріентація на цінність солдата а не на розбите село в три хати
методи політичні - максимально замінити жінками / пенсіонерами та інвалідами держапарат/правоохоронні органи/суди і т.д.
рекрутинг - короткострокові контракти, можливість відпустки в/с за кордоном, відповальність командирів, тцк та влк, заборона переводу без згоди (з ракетчика у штурмовики)
фінансові методи - більша з/п, квартири/земля, пільгові кредити/іпотеки, пенсіїАле це все запізно бо довіри вже нема, плюс грошей теж).
тим не менш афганський чи парагвайський варіант війни неможливий також бо він передбачає наявність консолідованого, ідейного, бідного та неосвідченого суспільства
А що заважає заради високої мети - поділитись своєю владою з тими до кого довіра ще є?
Вірить лад зеленському/стефанчуку/єрмаку - чудово , заявляє зеленський/стефанчук/єрмак - що беруть під свій патронат 30-40 бригад Нацгвардії/ЗСУ
Я вірю Порошенку/Чалому/Яценюку - хай дадуть ЇМ ПРАВО взяти патронат над ще 30-40 бригадами...
А ще є дейтройт який довіряє Гриценку, є люди які довіряють Тягнибоку чи Тимошенко...- і цим дайте право...
А в кінці подивіться в кого краще вийшло і зробіть висновки хто/чим керувати повинен...
Ви ж хочете перемогти ..чи просто повоювати?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:02
d44 написав: ЛАД написав:
а о том, что мобилизацию провести не удаётся. В нужных объёмах.
А які об'єми потрібні? Ось що людей хвилює. Закопатися та тримати фрон то мабуть одна цифра, відвойовувати Крим то інша. І як та чим це буде реалізовуватись - "за родіну за сталіна", або "Таурусами" та "Атакамасами".
Сказано ж було - до кордонів 91 і якщо потрібно - з лопатами, от і рахуйте.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:03
Hotab написав:ЛАД
,
Или финиш это уже в момент падения на объект?
Точную инфу наверное лишь коцабы знают.
Могу предположить, что ракета перед ударом делает «горку», а затем пикируя разгоняется до максимальной скорости.
720 немало, но сноп пуль из высокоскоростного пулемета может зацепить.
Обязательно имея заранее точные данные о секторе подхода (планшет с обстановкой) ракеты.
Всё бывает.
Но пулемёт даже не спарка, не говоря уж о счетверённом.
На видео слабенькая очередь.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:06
budivelnik
Ну не може та що харчується жолудями - зрозуміти смак нектару...Немає в неї смакових рецепторів для цього і вільних сірих клітин в мозку немає щоб це зрозуміти.
Хорошо Вы себя описываете.
Но ответа "как мобилизовать" так и нет.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:08
Hotab написав:ЛАД
,
Поэтому, возможно, lapay не "зрадник", а таки прав?
“Зрадник». Как и некоторые закарпатские хлопцы. Потому что срывает мобилизацию.
...........
Так он о мобилизации, вроде, не писал. Речь шла об рпв"
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:11
ЛАД
,
Речь шла об рпв"
Замість мобілізації.
Але такої опції (РПВ) зара нема. Зате є зрив мобілізації. .
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Додано: Чет 21 бер, 2024 18:15
Hotab написав:ЛАД
,
Речь шла об рпв"
Замість мобілізації.
Але такої опції (РПВ) зара нема. Зате є зрив мобілізації. .
я думаю зараз основна проблема не нові хлопці з лопатами а кількамісячна нестача боєприпасів. не там зраду шукаєте
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