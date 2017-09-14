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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7281728272837284>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:03

  Hotab написав:ЛАД ,

Или финиш это уже в момент падения на объект?


Точную инфу наверное лишь коцабы знают.
Могу предположить, что ракета перед ударом делает «горку», а затем пикируя разгоняется до максимальной скорости.
720 немало, но сноп пуль из высокоскоростного пулемета может зацепить.
Обязательно имея заранее точные данные о секторе подхода (планшет с обстановкой) ракеты.

Всё бывает.
Но пулемёт даже не спарка, не говоря уж о счетверённом.
На видео слабенькая очередь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:06

budivelnik
Ну не може та що харчується жолудями - зрозуміти смак нектару...Немає в неї смакових рецепторів для цього і вільних сірих клітин в мозку немає щоб це зрозуміти.

Хорошо Вы себя описываете. :)
Но ответа "как мобилизовать" так и нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:08

  Hotab написав:ЛАД ,
Поэтому, возможно, lapay не "зрадник", а таки прав?

“Зрадник». Как и некоторые закарпатские хлопцы. Потому что срывает мобилизацию.
...........

Так он о мобилизации, вроде, не писал. Речь шла об рпв"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:11

ЛАД ,

Речь шла об рпв"


Замість мобілізації.
Але такої опції (РПВ) зара нема. Зате є зрив мобілізації. .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:15

  Hotab написав:ЛАД ,
Речь шла об рпв"

Замість мобілізації.
Але такої опції (РПВ) зара нема. Зате є зрив мобілізації. .


я думаю зараз основна проблема не нові хлопці з лопатами а кількамісячна нестача боєприпасів. не там зраду шукаєте
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:17

  Hotab написав:ЛАД ,

Речь шла об рпв"


Замість мобілізації.
Але такої опції (РПВ) зара нема. Зате є зрив мобілізації. .

Может, я что-то прозевал. Но я видел у него только о необходимости рпв. Возражений против мобилизации, вроде, не было? Или я не обратил внимание, выделив основное. А основное у него - необходимость рпв. При рпв становятся реальными и некоторые идеи Bobua/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:19

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Ну не може та що харчується жолудями - зрозуміти смак нектару...Немає в неї смакових рецепторів для цього і вільних сірих клітин в мозку немає щоб це зрозуміти.

Хорошо Вы себя описываете. :)
Но ответа "как мобилизовать" так и нет.
Я переоцінив твій розумовий рівень..тому спробую простіше
  budivelnik написав:а тим хто буде сплачувати +10-30% попереднього рівня( або додаткову фіксовану плату в розмірі *****грн/місяць) в рекрутингові центри дасть право отримати бронь на кількість рекрутів мобілізованих цим центром пропорційно розміру внесених коштів.....
Отже примітив а-ля ти побачив в цій цитаті бронь....
А розумний а-ля я описував варіант
а - спочатку ті хто вірить в ефективність роботи того що ВОНИ фінансують - профінансовують рекрутингове агенство
б - агенство забезпечує якусь кількість БАЖАЮЧИХ служити
в - ті хто фінансував рекрутингове агенство ( читай організував притік в ЗСУ бажаючих служити)- пропорційно розміру своїх вкладів отримують право на бронь для себе і своїх працівників...
На пальцях для тих хто страждає деменцією...
Якщо призвало агенство 10 чоловік і витратило 1 000 000 грн спонсорів, то кожен з них хто ВКЛАВ в Агенство 0,1 млн грн - отримує бронь на 1 свого працівника.
Якщо гроші витратять а нікого не призовуть - то й броні не отримають...
Це гірший варіант , який нічим не відрізняється від діяльності сьогоднішніх ТЦК ( по ефективності/справедливості)

Я розумію твій страх...
Адже за такого як ти ( чи за твого сина/внука) жоден притомний роботодавець - 0,1 млн грн не проспонсорує, тому ти й хочеш пропетлять...бо інших способів не знаєш.І організувати агенство яке зможе працювати ефективніше-ти також не зможеш ( Бог розуму не дав, залишивши в твоїй голові тільки капітал маркса і марсельєзу)

При цьому тут крім фінансового є ще й управлінська сторона медалі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 21 бер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Каналы Медведчука закрыли и ... забрали себе журналистов с этих каналов

Каналы Медведчука были злом не потому что принадлежали ему, а потому что всю редакционную политику генерили и воплощали вот эти самые "журналисты" - не боги горшки обжигают
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:25

Letusrock ,

не нові хлопці з лопатами а кількамісячна нестача боєприпасів


Нові бригади в які йде зараз набір добровольців, обіцяють підготовку 60+ днів до початку бойового злагодження.
Через 60 днів будуть снаряди? Так. А будуть люди, якщо ви зриваєте фразами «в бій з лопатами» мобілізацію??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:можливість відпустки в/с за кордоном

Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например.
У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.
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