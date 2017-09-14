ЛАД написав: budivelnik написав:
Ну не може та що харчується жолудями - зрозуміти смак нектару...Немає в неї смакових рецепторів для цього і вільних сірих клітин в мозку немає щоб це зрозуміти.
Хорошо Вы себя описываете.
Но ответа "как мобилизовать" так и нет.
Я переоцінив твій розумовий рівень..тому спробую простіше
budivelnik написав:
а тим хто буде сплачувати +10-30% попереднього рівня( або додаткову фіксовану плату в розмірі *****грн/місяць) в рекрутингові центри дасть право отримати бронь на кількість рекрутів мобілізованих цим центром пропорційно розміру внесених коштів.....
Отже примітив а-ля ти побачив в цій цитаті бронь....
А розумний а-ля я описував варіант
а - спочатку ті хто вірить в ефективність роботи того що ВОНИ фінансують - профінансовують рекрутингове агенство
б - агенство забезпечує якусь кількість БАЖАЮЧИХ служити
в - ті хто фінансував рекрутингове агенство ( читай організував притік в ЗСУ бажаючих служити)- пропорційно розміру своїх вкладів отримують право на бронь для себе і своїх працівників...
На пальцях для тих хто страждає деменцією...
Якщо призвало агенство 10 чоловік і витратило 1 000 000 грн спонсорів, то кожен з них хто ВКЛАВ в Агенство 0,1 млн грн - отримує бронь на 1 свого працівника.
Якщо гроші витратять а нікого не призовуть - то й броні не отримають...
Це гірший варіант , який нічим не відрізняється від діяльності сьогоднішніх ТЦК ( по ефективності/справедливості)
Я розумію твій страх...
Адже за такого як ти ( чи за твого сина/внука) жоден притомний роботодавець - 0,1 млн грн не проспонсорує, тому ти й хочеш пропетлять...бо інших способів не знаєш.І організувати агенство яке зможе працювати ефективніше-ти також не зможеш ( Бог розуму не дав, залишивши в твоїй голові тільки капітал маркса і марсельєзу)
При цьому тут крім фінансового є ще й управлінська сторона медалі.