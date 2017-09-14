Успіх написав:І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити! Є ким!
100% - Пікаловим, Кошовим які мають військові нагороди від ЗЕ, іншими друзями ЗЕ, вірно? Рєзніков бувший міністр з яйцями по 17 грн крутий вояка, друг ЗЕ, де він в СІЗО, в ЗСУ чи може ніжиться на дорогих курортах витрачаючи нажитоє нєпосільним трудом мільярди? Баканов, друг дитинства , лейтенант, напевне в штурмах під Авдієвкою? Чи ето другоє і я вам нічєго нє должен?
Letusrock написав:можливість відпустки в/с за кордоном
Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например. У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.
У нас зараз один лейтенант в СЗЧ в Німеччині До того нач логістики їздив до сім'ї теж в Німеччину, повернувся.