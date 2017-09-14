RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7281728272837284
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити!
Є ким!

100% - Пікаловим, Кошовим які мають військові нагороди від ЗЕ, іншими друзями ЗЕ, вірно? Рєзніков бувший міністр з яйцями по 17 грн крутий вояка, друг ЗЕ, де він в СІЗО, в ЗСУ чи може ніжиться на дорогих курортах витрачаючи нажитоє нєпосільним трудом мільярди? Баканов, друг дитинства , лейтенант, напевне в штурмах під Авдієвкою? Чи ето другоє і я вам нічєго нє должен?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6840 раз.
Подякували: 3060 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:12

  Hotab написав:ЛАД ,

Или финиш это уже в момент падения на объект?


720 немало, но сноп пуль из высокоскоростного пулемета может зацепить.
Обязательно имея заранее точные данные о секторе подхода (планшет с обстановкой) ракеты.

Це якраз і був той збір від фонду Повернись живим.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4751
З нами з: 09.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:13

  freeze написав:
Letusrock написав:можливість відпустки в/с за кордоном

Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например.
У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.

У нас зараз один лейтенант в СЗЧ в Німеччині :D
До того нач логістики їздив до сім'ї теж в Німеччину, повернувся.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2581
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:31

  Hotab написав:Letusrock ,

не нові хлопці з лопатами а кількамісячна нестача боєприпасів


А будуть люди, якщо ви зриваєте фразами «в бій з лопатами» мобілізацію??

Снаряды -- это хорошо, но там "по слухам" со стволами проблемы... Но то такэ.
Касательно "срывов" -- вы сильно переоцениваете влияние этого форума и сильно недооцениваете влияние этой "власти" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7705
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:42

_hunter

Касательно "срывов" -- вы сильно переоцениваете влияние этого форума


Ага, а Летусрок он же один , и только на форуме.
Я там вам в день старта недельного бана уточняющий вопрос задавал. Прозевали? Или покер-фейс?
Где я топил за «границы 91 года» ??
Hotab
 
Повідомлень: 11404
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2193 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 7281728272837284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 177116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 15044
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 588427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2824)
21.03.2024 19:46
Ринок ОВДП (5943)
21.03.2024 18:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.