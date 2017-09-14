Успіх написав:І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити! Є ким!
100% - Пікаловим, Кошовим які мають військові нагороди від ЗЕ, іншими друзями ЗЕ, вірно? Рєзніков бувший міністр з яйцями по 17 грн крутий вояка, друг ЗЕ, де він в СІЗО, в ЗСУ чи може ніжиться на дорогих курортах витрачаючи нажитоє нєпосільним трудом мільярди? Баканов, друг дитинства , лейтенант, напевне в штурмах під Авдієвкою? Чи ето другоє і я вам нічєго нє должен?
Letusrock написав:можливість відпустки в/с за кордоном
Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например. У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.
У нас зараз один лейтенант в СЗЧ в Німеччині До того нач логістики їздив до сім'ї теж в Німеччину, повернувся.
Касательно "срывов" -- вы сильно переоцениваете влияние этого форума
Ага, а Летусрок он же один , и только на форуме. Я там вам в день старта недельного бана уточняющий вопрос задавал. Прозевали? Или покер-фейс? Где я топил за «границы 91 года» ??
Так я повторюсь -- "власти" прекрасно справляются и без помощи Летусрока Чего стоит одно и последних выступлений (спасибо ЛАДу за напоминание) -- когда озвучили число "получателей 15ти лямов", но специально или специально забыли озвучить число пропавших безвести.
Вопрос, наверное, уже после бана был? -- я перестал ветку читать... «границы 91 года» как-то с этим вопросом связанны? -- или это к чему вообще?
Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43329