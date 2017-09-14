Додано: Чет 21 бер, 2024 20:38

Прохожий написав: detroytred написав: Скільки в Європі тільки літаків 4,5 поколінь?

Арестович каже - 4 тис.



Якщо так, то ну яка війна оркостану хоча б з Європою?



Потрібні сухі цифри...

В кого чого і скільки.

Тобто реальний сухий розклад ресурсів.



А те, що відбувається в світі, оця купа різноманітних заяв багатьох політиків, експертів -- це якесь шапіто.



знати (*ну тупые* - тепер вже орки) про тонни снарядів?

Да шпектакль якісь-то. Скільки в Європі тільки літаків 4,5 поколінь?Арестович каже - 4 тис.А те, що відбувається в світі, оця купа різноманітних заяв багатьох політиків, експертів -- це якесь шапіто.знати (*ну тупые* - тепер вже орки) про тонни снарядів?Да шпектакль якісь-то.

"сухими цифрами" считали до 24.02.2022.

получалось "Киев за 3 дня/Украину за неделю"

И? "сухими цифрами" считали до 24.02.2022.получалось "Киев за 3 дня/Украину за неделю"И?

Ні,ні,ні))Це висновки давали про за 3 дні.А розрахунків ніхто не давав.Ну нехай розрахунки таємниця. Нехай. Тому я і вказав хоча б на сухі цифри, добре було б надавати.. Які до того ж не скриваються.Щоб самому хоча б на сухих цифрах побачити, що може вони показують настільки велику різницю, що й не спец побачить сумнів у 3-х (навіть сотнях днях))______________________________Цікавіший момент!Що там патякали орки пофіг...Вони й іраціонально могли прийняти рішення...Дивимось на Штати. І на наших озвучників нам, пересічним:1. Заголовок --- "Розвідка США: російські війська можуть захопити Київ за дві доби".Дві доби)))))))))))))), а ви про 3 говорите.2. Читаємо, що ж розраховували самі автори, а там зовсім не так -- "Через добрий стан доріг у цих регіонах російські танки можуть досягти Києва менш, ніж за дві доби."ДОСЯГТИ КИЄВА за 2 доби.3. А чому б скабєєви-кисильови в себе отак само не переплутали, почувши дзвін від своїх оркоспеців?4. Далі дивимось на сухі цифри:*За оцінками фахівців оборонних та розвідувальних агенцій США, Росія може розгорнути дев’ять напрямків повномасштабного вторгнення. Для цього російська влада привела у бойову готовність 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військових.Крім того, президент РФ Володимир Путін вже відправив шість із семи підрозділів російського спецназу, кожен з яких налічує 200-300 фахових бійців.*5. 100000 захопити 40+млн. країну?(іншу частину угруповання в ОРДЛО не враховуємо, бо ці 150+тис. проти нашого угруповування)Захопити і втримати??Не пам'ятаю за скільки там до Києва дішли? Може й співпало з розрахунком.До речі, Буданов хоч тепер би розповів про сухі дані в теці,по яким кава в Криму. Бо по інтерв'ю бійців навіть необхідним 3до1 по особовому складу не було. За рахунок чого контрнаступ повинен був бути отаким надуспішним навіть без отієї лінії суровікіна?Звісно сухі цифри це дуже приблизно. Але якщо сухі цифри покажуть ну дуже ясно, то це буде ліпше голих заяв, висновків.