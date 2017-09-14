Дюрі-бачі написав:Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43329
Ось ти попав ... Ти зараз натриндів
Проте, наведи цитату з законопроекту про це. Я поржу з твоїх потуг
В законопроекті
військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо захисту Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 - 12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі
detroytred написав:Скільки в Європі тільки літаків 4,5 поколінь? Арестович каже - 4 тис.
Якщо так, то ну яка війна оркостану хоча б з Європою?
Потрібні сухі цифри... В кого чого і скільки. Тобто реальний сухий розклад ресурсів.
А те, що відбувається в світі, оця купа різноманітних заяв багатьох політиків, експертів -- це якесь шапіто.
знати (*ну тупые* - тепер вже орки) про тонни снарядів? Да шпектакль якісь-то.
"сухими цифрами" считали до 24.02.2022. получалось "Киев за 3 дня/Украину за неделю" И?
Ні,ні,ні)) Це висновки давали про за 3 дні. А розрахунків ніхто не давав.
Ну нехай розрахунки таємниця. Нехай. Тому я і вказав хоча б на сухі цифри, добре було б надавати.. Які до того ж не скриваються. Щоб самому хоча б на сухих цифрах побачити, що може вони показують настільки велику різницю, що й не спец побачить сумнів у 3-х (навіть сотнях днях)) ______________________________ Цікавіший момент! Що там патякали орки пофіг... Вони й іраціонально могли прийняти рішення...
Дивимось на Штати. І на наших озвучників нам, пересічним: https://portal.lviv.ua/news/2022/02/12/ ... a-dvi-doby 1. Заголовок --- "Розвідка США: російські війська можуть захопити Київ за дві доби". Дві доби)))))))))))))), а ви про 3 говорите. 2. Читаємо, що ж розраховували самі автори, а там зовсім не так -- "Через добрий стан доріг у цих регіонах російські танки можуть досягти Києва менш, ніж за дві доби." ДОСЯГТИ КИЄВА за 2 доби. 3. А чому б скабєєви-кисильови в себе отак само не переплутали, почувши дзвін від своїх оркоспеців? 4. Далі дивимось на сухі цифри: *За оцінками фахівців оборонних та розвідувальних агенцій США, Росія може розгорнути дев’ять напрямків повномасштабного вторгнення. Для цього російська влада привела у бойову готовність 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військових. Крім того, президент РФ Володимир Путін вже відправив шість із семи підрозділів російського спецназу, кожен з яких налічує 200-300 фахових бійців.* 5. 100000 захопити 40+млн. країну? (іншу частину угруповання в ОРДЛО не враховуємо, бо ці 150+тис. проти нашого угруповування) Захопити і втримати??
Не пам'ятаю за скільки там до Києва дішли? Може й співпало з розрахунком.
До речі, Буданов хоч тепер би розповів про сухі дані в теці,по яким кава в Криму. Бо по інтерв'ю бійців навіть необхідним 3до1 по особовому складу не було. За рахунок чого контрнаступ повинен був бути отаким надуспішним навіть без отієї лінії суровікіна?
Звісно сухі цифри це дуже приблизно. Але якщо сухі цифри покажуть ну дуже ясно, то це буде ліпше голих заяв, висновків.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.
1 Щось не знайшов цієї норми - можна ссилочку на статтю документу? 2 Як на мене - 9 місяців це вічність...Просто врахуйте наступне Спочатку пройдуть ті хто точно знає що отримає негодність Потім ті хто на 90% впевнений...і так дійдемо десь через 8 місяців до тих хто купив і боїться переатестації...
Успіх написав:І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити! Є ким!
100% - Пікаловим, Кошовим які мають військові нагороди від ЗЕ, іншими друзями ЗЕ, вірно? Рєзніков бувший міністр з яйцями по 17 грн крутий вояка, друг ЗЕ, де він в СІЗО, в ЗСУ чи може ніжиться на дорогих курортах витрачаючи нажитоє нєпосільним трудом мільярди? Баканов, друг дитинства , лейтенант, напевне в штурмах під Авдієвкою? Чи ето другоє і я вам нічєго нє должен?
Хіба я не чітко написав?
Успіх написав:
Denik написав:Та я вже тут
А Вас(як і мене) ще рік тому треба було підмінити/замінити! Що за нах рабовласницький лад?
Навіть, на фабриках/заводах і то ЧОМУСЬ(?) існують зміни!(перша-друга-третя, чи просто денна/нічна зміна) Так от, ЧОМУСЬ(?) НЕ працюють весь час в нічну зміну одні і ті ж підряд?! А змінюються!
То чому тут мають працювати(служити) одні і ті ж? Вже ДВА РОКИ+!!! >>>>>>>
Бетон написав:Мой родственник погорел на фосфоре. Одежда, доки сгорела. Жив. Отправлен на доукомплектование и опять на штурмы. Служил в спецназе срочником Тоже ждут договорняка. Тоже ждуны все получается
п.с. І не треба тиловим ухилянтам пис тіти, що нема ким замінити! Є ким! Нема лише бажання/політичної волі! І це стосується не тільки теперішніх прикоритних(з ними все вже зрозуміло), але і всіх-всіх-всіх! Від рошенківців, до всіх воєводів/головнокомандуючих/генералісімусів! Бо якщо б хотіли, то могли б з депутатами домовитись за голосування ДЕмобілізаційного закону! Чи з президентом. Та й з чортом лисим могли б домовитись, якщо б ХОТІЛИ!!!
Тому ВСІ вони для мене однакові!!! Всім їм місце в пеклі!!!
От чому, наприклад, той же Гончаренко не дотиснув своїх "18міс"? Це ж би які рейтинги у сивочолого піднялись?! А тоді могли б і "човен гойднути")) і на виборах 73% вже було б за сивочолого!
Letusrock написав:можливість відпустки в/с за кордоном
Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например. У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.
У нас зараз один лейтенант в СЗЧ в Німеччині До того нач логістики їздив до сім'ї теж в Німеччину, повернувся.
Тому й кажу, що інформуйте побільше хоча б форумну спільноту про реальність.
І все подано так, начебто це тільки омелянам це доступно. А тут, виявляється, що усім! Але це якось дисонує з частими заявами в ЗМІ, що з відпусками проблеми.
Правда, і картинка чудна була для цивільних, якщо б розміщували в ЗМІ про такі відпустки, і одночасно про потребу мобілізації. Хоча навпаки може було б --- реклама: йди в ЗСУ, відпочивай на Криті, вирушай на Вемблі на футбол))
Letusrock написав:можливість відпустки в/с за кордоном
Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например. У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.
вспомнилась ваша же история как вас по какому-то важному делу долго не отпускали в Одессу домой. А тут уже "без проблем отпуск за границей". Мда быстро всё меняется.