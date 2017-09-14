Успіх написав:........... Бо якщо б хотіли, то могли б з депутатами домовитись за голосування ДЕмобілізаційного закону! ..........
Вы ошибаетесь. Закон не ДЕмобілізаційний, а мобілізаційний.
Ні, я знаю про що пишу))
Я пишу про те, що *** (тут я маю на увазі ВСІХ: від слуг, до порошенківців і різних воєвод/генералісімусів) - що всі вони НЕ ЗАХОТІЛИ за ДВА РОКИ придумати і проголосувати ДЕмобілізаційний закон! Щоб фронтовики за 12-18 максимум за 24 міс служби змогли повернутись додому! Нехай, навіть, не на постійній основі, а позмінно: рік-через-рік, чи два-через-два, чи щось в тому дусі. А не повестись з нами, як з рабами! Як з *** зеками/маніяками, яких саджають у в'язницю довічно!
підожди , побачиш, що й через 36 місяців неодпустять. Даж якщо закон приймуть, там буде купа заковик. Ніхто масово отпускати фронтовиків не збирається. І ще одне, коли таки нарешті вернемось. Вони будуть гнать про птср , прєдлагати реабілітацію і різну "лічебну маріхуану" на цю хєрь вестись нізя, розслабишся ляжеш на дно. Там нас ніхто крім родини не жде, все вже заповнилось, життя воно не терпить пустоти, свій шмат пирога доведеться відгризати.
pesikot написав:А у тебе повинні бути претензії до
Ти розумієш слова - "ВСІ одинакові!"? Що в першому, що в другому моєму дописі в кінці ж ЧІТКО сказано!
Всі повинні поновити данні. Це Законом передбачено. В новому законі як раніше була проблема з мовою,зараз буде проблема багатих з бідними. Окрім поновлення данних треба максимально всім хто в Україні пройти навчання, щоб розуміли що таке тактична медицина, як зібрати - розібрати автомат. Не прикривались бронею,як робить МВС ,за це особисто неповага! Що заважає поліцію використати на час нестачі ресурсу чи в поліції служать " не українці " ?
І все подано так, начебто це тільки омелянам це доступно. А тут, виявляється, що усім! Але це якось дисонує з частими заявами в ЗМІ, що з відпусками проблеми.
Правда, і картинка чудна була для цивільних, якщо б розміщували в ЗМІ про такі відпустки, і одночасно про потребу мобілізації. Хоча навпаки може було б --- реклама: йди в ЗСУ, відпочивай на Криті, вирушай на Вемблі на футбол))
Ну тепер можуть бути проблеми, бо лейтенант на зв'язок не виходить, подали в СЗЧ(самовільне залишення частини), якщо не приїде то на довгий час нікого більше за кордон не відпустять. Зі звичайними відпустками залежить від того де зараз частина, якщо місце тихе то складають графік і пускають без проблем. Якщо в планах переміщення то всі відпустки відміняються, якщо місце гаряче то теж можуть не пустити. Ми за рік по чотири області міняли то тихі місця були і всі ходили у відпустки.
Letusrock написав:можливість відпустки в/с за кордоном
Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например. У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.
вспомнилась ваша же история как вас по какому-то важному делу долго не отпускали в Одессу домой. А тут уже "без проблем отпуск за границей". Мда быстро всё меняется.
Да особо ничего не поменялось, много зависит от должности, подразделения и конкретной ситуации. В 2022 году я вообще не был в отпуске, в 2023 году из положенных 30 в сумме дали 20. В этом году не был. Но в целом если дают, то выехать за границу с разрешения командира части можно, на границе проблем нет с этим.
Скептично ставлюся до думок, які передаються за допомогою відео,з кількох причин: - по-перше, відео ускладнює пошук інформації, відповідно спрощує можливість маніпуляцій та перекручувань - по-друге, споживачі відео контенту, як правило, мають нижчий рівень інтелекту, відповідно, відеоконтент значною мірою орієнтований на тупих - по-третє, на запис відео витрачається значно більше зусиль, ніж на написання тексту, відповідно бажання відбити затрачені ресурси сильніше, відповідно, більший відсоток хайповішої та клікбейтної інформації - по-четверте, не бачив жодного класного аналітика, який би був ще й відеоблогером.
саме через те, що це займає багато часу. але це тренд. всі більше й більше людей переходять у відео формат, бо так дійсно зручніше та доступніше