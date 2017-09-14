За допомогою російських фейків, інтерпретацій та маніпуляцій, створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, «ТЦК - корупціонери», «ТЦК викрадають людей», «ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК», «ТЦК відправляють людей одразу на фронт», — зазначив Істомін.
hume написав:За допомогою російських фейків, інтерпретацій та маніпуляцій, створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, «ТЦК - корупціонери», «ТЦК викрадають людей», «ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК», «ТЦК відправляють людей одразу на фронт», — зазначив Істомін.
)грустно
Про влк вже досить давно є приклади скільки коштує довідка,про ТЦК лише згадка що за 1 голову 8000 грн , проте якщо домовитися,то беруть від 300 баксів щоб повернути до місця подій . Враховуючи скільки вже було за останні два роки звільненнь можна припустити що корупція в рядах тцк присутня.
Дюрі-бачі написав:Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43329
Ось ти попав ... Ти зараз натриндів
Проте, наведи цитату з законопроекту про це. Я поржу з твоїх потуг
В законопроекті
військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо захисту Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 - 12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі
PS. Викладач, ІТ-шник ... а повна деградація
Так тоді бреше "Главком": *Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку згідно з якою передбачено «установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».
_________________________________ Там ще в статті Главкому цікавий отакий пункт: *Також у п. 3 ч. 6 ст. 37, за яким виключенню з військового обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку слова «з виключенням з військового обліку» вилучено.*
Тобто, виходить, що непридатні до вслужби все рівно залишаються на військовому обліку. Не знімаються з нього.
Це нові майбутні? Чи всіх вже знятих на облік будуть ставити? Так тоді ТЦК роботи ще більше... І який в ній сенс?