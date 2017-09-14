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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7285728672877288>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:31

Боснію пройдемо сьогодні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:36

  Investor_K написав:Боснію пройдемо сьогодні?

Спочатку Тису взяти.. І до самого атлантичного вже тоді…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:42

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Banderlog написав:підожди , побачиш, що й через 36 місяців неодпустять
Ні, я вже і так забагато "підождав" - аж ДВА РОКИ!
З мене досить!

Мій план Б стартанув, хоч і зразу нарвався на великі перешкоди...
Але - хто казав, що буде легко і швидко?))

Просто я думав, що все буде значно швидше... - але, нічого!
Головне - стартанути! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:47

  Успіх написав:
  Banderlog написав:підожди , побачиш, що й через 36 місяців неодпустять
Ні, я вже і так забагато "підождав" - аж ДВА РОКИ!
З мене досить!

Мій план Б стартанув, хоч і зразу нарвався на великі перешкоди...
Але - хто казав, що буде легко і швидко?))

Просто я думав, що все буде значно швидше... - але, нічого!
Головне - стартанути! ;)

Попутного ветра ниже поясницы ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:53

  Успіх написав:
  Banderlog написав:підожди , побачиш, що й через 36 місяців неодпустять
Ні, я вже і так забагато "підождав" - аж ДВА РОКИ!
З мене досить!

Мій план Б стартанув, хоч і зразу нарвався на великі перешкоди...
Але - хто казав, що буде легко і швидко?))

Просто я думав, що все буде значно швидше... - але, нічого!
Головне - стартанути! ;)

звернись до сусідів, може вони допоможуть :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За допомогою російських фейків, інтерпретацій та маніпуляцій, створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, «ТЦК - корупціонери», «ТЦК викрадають людей», «ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК», «ТЦК відправляють людей одразу на фронт», — зазначив Істомін.

)грустно
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:11

  hume написав:За допомогою російських фейків, інтерпретацій та маніпуляцій, створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, «ТЦК - корупціонери», «ТЦК викрадають людей», «ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК», «ТЦК відправляють людей одразу на фронт», — зазначив Істомін.

)грустно


Про влк вже досить давно є приклади скільки коштує довідка,про ТЦК лише згадка що за 1 голову 8000 грн , проте якщо домовитися,то беруть від 300 баксів щоб повернути до місця подій . Враховуючи скільки вже було за останні два роки звільненнь можна припустити що корупція в рядах тцк присутня.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:11

  vitaliiangel написав:
  sens написав:https://t.me/truexanewsua/88700

Хіба так можна було???

по слухам от одного нардепа на новый закон о мобилизации не хватает примерно 100 голосов. Идут торги за каждый голос. В партии СН большой раскол.

так они перестали на заседания ходить.
интересно они придут продлевать военный стан? прикиньте не явятся
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:15

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:https://t.me/truexanewsua/88700

Хіба так можна було???

по слухам от одного нардепа на новый закон о мобилизации не хватает примерно 100 голосов. Идут торги за каждый голос. В партии СН большой раскол.

так они перестали на заседания ходить.
интересно они придут продлевать военный стан? прикиньте не явятся

Не припустимо.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:15

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43329

Ось ти попав ...
Ти зараз натриндів

Проте, наведи цитату з законопроекту про це. Я поржу з твоїх потуг

В законопроекті
військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою
або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо
захисту Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено
придатними до військової служби або непридатними до військової служби з
переоглядом через 6 - 12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних
командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без
врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується
грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою
займаною посадою у повному обсязі


PS. Викладач, ІТ-шник ... а повна деградація

Так тоді бреше "Главком":
*Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку згідно з якою передбачено «установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».

Під час голосування у пленарному залі дану поправку на підтвердження не ставили, тож, вона має бути врахована і у фінальному тексті, який буде йти на підпис до голови Верховної Ради.*
https://glavcom.ua/country/politics/ver ... 92017.html

_________________________________
Там ще в статті Главкому цікавий отакий пункт:
*Також у п. 3 ч. 6 ст. 37, за яким виключенню з військового обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку слова «з виключенням з військового обліку» вилучено.*

Тобто, виходить, що непридатні до вслужби все рівно залишаються на військовому обліку. Не знімаються з нього.

Це нові майбутні?
Чи всіх вже знятих на облік будуть ставити?
Так тоді ТЦК роботи ще більше... І який в ній сенс?
detroytred
 
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