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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7285728672877288
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:22

  sens написав:https://t.me/truexanewsua/88700

Хіба так можна було???

Не розумію, у чому проблема?
Втомлені складають мандати - втрачають бронь і на фронт, нові депутати по списку партії складають присягу.
У партії слуг є ж лава запасних? Це партія взагалі чи...?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:23

  ЛАД написав:Slon_Nosov
Вот интересно, Кошевой не на фронте Вас задевает. А Хлывнюк? А Бутусов? А Вакарчук? А...
Вот забыл фамилию блогера, который делал ультрапатриотические ролики, а недавно сбежал за границу и сказал, что воевать не собирается.

Кошевой - це уособлення того, що з 95 кварталу нікого немає на фронті.

а Гудименко був на війні, Тополя був, Сенцов на фронті - відчуйте різницю...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Затримання волонтера у Львові: проти чоловіка порушили кримінальну справу про ухилянтство

ця гра двостороння.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:35

https://www.npu.gov.ua/news/na-zaporizh ... c421e086af

Серйозні гроші
Але психотропи там що робили? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:36

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:https://t.me/truexanewsua/88700

Хіба так можна було???

по слухам от одного нардепа на новый закон о мобилизации не хватает примерно 100 голосов. Идут торги за каждый голос. В партии СН большой раскол.

так они перестали на заседания ходить.
интересно они придут продлевать военный стан? прикиньте не явятся

Цікавіший момент!
Прямий чітко визначений законом обов'язок народного депутата
Ст. 24 п.3:
3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#Text

Так нардепа тоді треба теж пакувати до бусіка та тягти брати участь у засіданні ВР))
Ось вона вселенська несправедливість: когось в окоп ніяк не затягнути, а когось - в харчевню Ради.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:43

  Hotab написав:https://www.npu.gov.ua/news/na-zaporizhzhi-politsiia-vykryla-koruptsiinu-skhemu-za-uchasti-posadovtsiv-msek-vylucheno-hotivky-na-ponad-1-200-000-dolariv?v=65fc421e086af

Серйозні гроші
Але психотропи там що робили? :D

Так може саме на них більша частина отих грошей і зароблялася.
А на липових інвалідах попутно копійки.
Адже стільки *інвалідів* через одну МСЕК прогнати непомітно мабуть важкувато?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:44

detroytred 4 тис дол з морди. Це 300-400 липових довідок. Не так і багато.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:48

  Hotab написав:detroytred 4 тис дол з морди. Це 300-400 липових довідок. Не так і багато.

Так це тільки липових, а ще ж є справжні.
Може там по статистиці через цей МСЕК всього за аналогічний час лише до, наприклад, 400 осіб має проходити.
Помітно буде дуже.

Бригада по шахраям випадково спалила психотропників. Нє сконтачили з їх дахом))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:54

  detroytred написав:Ось вона вселенська несправедливість: когось в окоп ніяк не затягнути, а когось - в харчевню Ради.
никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего.
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  #<1 ... 7285728672877288
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