ЛАД написав:Slon_Nosov Вот интересно, Кошевой не на фронте Вас задевает. А Хлывнюк? А Бутусов? А Вакарчук? А... Вот забыл фамилию блогера, который делал ультрапатриотические ролики, а недавно сбежал за границу и сказал, что воевать не собирается.
Кошевой - це уособлення того, що з 95 кварталу нікого немає на фронті.
а Гудименко був на війні, Тополя був, Сенцов на фронті - відчуйте різницю...
по слухам от одного нардепа на новый закон о мобилизации не хватает примерно 100 голосов. Идут торги за каждый голос. В партии СН большой раскол.
так они перестали на заседания ходить. интересно они придут продлевать военный стан? прикиньте не явятся
Цікавіший момент! Прямий чітко визначений законом обов'язок народного депутата Ст. 24 п.3: 3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#Text
Так нардепа тоді треба теж пакувати до бусіка та тягти брати участь у засіданні ВР)) Ось вона вселенська несправедливість: когось в окоп ніяк не затягнути, а когось - в харчевню Ради.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.