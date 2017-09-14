...у корабель помилково влучила ракета Військово-морського флоту РФ. Унаслідок влучання ракети загинуло троє членів екіпажу, ще четверо дістали поранення. ... Російська влада заявила, що на борту нібито сталася пожежа, а причини «поки невідомі». ... Цікаво, яке це загоряння, якщо капітанської рубки повністю немає, її просто знесло
vitaliiangel написав:никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего.
Можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...
а у кого она есть? и дело не только в выборах. Бывшие депутаты регионалы стали токсичными. Образно говоря условного Бойко-Шуфрича уже ни на какую должность не возьмут. То же будет и с проголосовавшими. То есть любая карьера закончится. Не только политическая. Потому что штрафы 100+200тыс увеличат в сотни раз желающих дать взятку военкому так как это останется единственный способ пропетлять. Потом какой то военком расколется и расскажет какой план по взяткам ему ставили сверху и как мало он оставлял себе. По факту получится кто голосовал, тот - соучастник. Потому что он создал условие для коррупции. Элементарно просчитать 2 хода вперёд. Имхо если закон примут штрафы оставят небольшие до 20 тыс. Чем больше штраф, тем больше коррупция чтобы его обойти.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 23:27, всього редагувалось 8 разів.
Отож. Хоч і не зовсім цифри, але: "На папері європейці мають бути в змозі надати більш ніж достатню підтримку Україні. 30 європейських країн, які входять до НАТО, разом узяті, мають другий у світі за величиною військовий бюджет (більший лише бюджет Америки), значно перевищуючи Росію. Їхня економіка більша за американську. І на всьому континенті є сильне прагнення до перемоги України.* https://www.unian.ua/world/yevropeyski- ... 80434.html Плюс Штати, Канада. Все може бути.
З іншого боку отаке: *За словами Борреля, європейські лідери мають усвідомити виклики, з якими вони стикаються, але "не потрібно перебільшувати". "Війна не є неминучою. Я чув певні голоси, які говорять, що війна неминуча. Ну, слава Богу, що вона не неминуча. Ми живемо в мирі, ми підтримуємо Україну, ми не є частиною цієї війни, ми просто підтримуємо Україну, і ми повинні готуватися до майбутнього, підвищуючи обороноздатність нашої промисловості, але не треба лякати людей без потреби, війна не неминуча", - сказав Боррель. https://www.unian.ua/world/borrel-zayav ... 80542.html Вінегрет... Вони там хоча б між собою визначилися.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 23:22, всього редагувалось 1 раз.