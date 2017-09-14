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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7286728772887289
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:58

  vitaliiangel написав:никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего.
Можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:01

  M-Audio написав:
  vitaliiangel написав:никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего.
Можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...

они просто примеряют этот закон на себя
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:02

  Hotab написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred 4 тис дол з морди. Це 300-400 липових довідок. Не так і багато.

Так це тільки липових, а ще ж є справжні.
Може там по статистиці через цей МСЕК всього за аналогічний час лише до, наприклад, 400 осіб має проходити.
Помітно буде дуже.

Бригада по шахраям випадково спалила психотропників. Нє сконтачили з їх дахом))

Мені здається у нас цих МСЕК може 2-3 всього. На всю країну. Тобто там багато людей щодня проходить.
І беруть мабуть і зі справжніх непридатних…

Успіх, не твою лазєйку закрили?

Теоретично, як собак нерізаних:
*В Україні МСЕК перебувають у віданні МОЗ і утворюються за таким територіальним принципом:

обласні;
центральні міські у м. Києві;
міські, міжрайонні, районні.*
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Медико-соціальна_експертна_комісія

Тільки поновлено в Києві:
https://m.kievvlast.com.ua/news/u-kievi ... a-telefoni

А так хто зна. Я висунув, як версію.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хтось сумнівався в ефективності збройних сил рф? можуть коли хочуть :lol:

Росіяни випадково потопили свій траулер Капітан Лобанов у Балтійському морі, загинули три члени екіпажу — відео
...у корабель помилково влучила ракета Військово-морського флоту РФ. Унаслідок влучання ракети загинуло троє членів екіпажу, ще четверо дістали поранення.
...
Російська влада заявила, що на борту нібито сталася пожежа, а причини «поки невідомі».
...
Цікаво, яке це загоряння, якщо капітанської рубки повністю немає, її просто знесло
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:08

  M-Audio написав:
  vitaliiangel написав:никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего.
Можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...
а у кого она есть? и дело не только в выборах. Бывшие депутаты регионалы стали токсичными. Образно говоря условного Бойко-Шуфрича уже ни на какую должность не возьмут. То же будет и с проголосовавшими. То есть любая карьера закончится. Не только политическая. Потому что штрафы 100+200тыс увеличат в сотни раз желающих дать взятку военкому так как это останется единственный способ пропетлять. Потом какой то военком расколется и расскажет какой план по взяткам ему ставили сверху и как мало он оставлял себе. По факту получится кто голосовал, тот - соучастник. Потому что он создал условие для коррупции. Элементарно просчитать 2 хода вперёд. Имхо если закон примут штрафы оставят небольшие до 20 тыс. Чем больше штраф, тем больше коррупция чтобы его обойти.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 23:27, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:а у кого она есть?
у того, хто підпише акт капітуляції москалів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:17

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:а у кого она есть?
у того, хто підпише акт капітуляції москалів

Отож.
Хоч і не зовсім цифри, але:
"На папері європейці мають бути в змозі надати більш ніж достатню підтримку Україні. 30 європейських країн, які входять до НАТО, разом узяті, мають другий у світі за величиною військовий бюджет (більший лише бюджет Америки), значно перевищуючи Росію. Їхня економіка більша за американську. І на всьому континенті є сильне прагнення до перемоги України.*
https://www.unian.ua/world/yevropeyski- ... 80434.html
Плюс Штати, Канада.
Все може бути.

З іншого боку отаке:
*За словами Борреля, європейські лідери мають усвідомити виклики, з якими вони стикаються, але "не потрібно перебільшувати".
"Війна не є неминучою. Я чув певні голоси, які говорять, що війна неминуча. Ну, слава Богу, що вона не неминуча. Ми живемо в мирі, ми підтримуємо Україну, ми не є частиною цієї війни, ми просто підтримуємо Україну, і ми повинні готуватися до майбутнього, підвищуючи обороноздатність нашої промисловості, але не треба лякати людей без потреби, війна не неминуча", - сказав Боррель.
https://www.unian.ua/world/borrel-zayav ... 80542.html
Вінегрет...
Вони там хоча б між собою визначилися.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:22

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:а у кого она есть?
у того, хто підпише акт капітуляції москалів

у Москві...
тоді їм треба займати чергу за Бабченко, щоб вистачило місце на Абрамсі для всіх бажаючих :lol:
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