Можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...
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Додано: Чет 21 бер, 2024 22:58
Додано: Чет 21 бер, 2024 23:01
Додано: Чет 21 бер, 2024 23:02
Теоретично, як собак нерізаних:
*В Україні МСЕК перебувають у віданні МОЗ і утворюються за таким територіальним принципом:
обласні;
центральні міські у м. Києві;
міські, міжрайонні, районні.*
Тільки поновлено в Києві:
А так хто зна. Я висунув, як версію.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 бер, 2024 23:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
хтось сумнівався в ефективності збройних сил рф? можуть коли хочуть
Додано: Чет 21 бер, 2024 23:08
а у кого она есть? и дело не только в выборах. Бывшие депутаты регионалы стали токсичными. Образно говоря условного Бойко-Шуфрича уже ни на какую должность не возьмут. То же будет и с проголосовавшими. То есть любая карьера закончится. Не только политическая. Потому что штрафы 100+200тыс увеличат в сотни раз желающих дать взятку военкому так как это останется единственный способ пропетлять. Потом какой то военком расколется и расскажет какой план по взяткам ему ставили сверху и как мало он оставлял себе. По факту получится кто голосовал, тот - соучастник. Потому что он создал условие для коррупции. Элементарно просчитать 2 хода вперёд. Имхо если закон примут штрафы оставят небольшие до 20 тыс. Чем больше штраф, тем больше коррупция чтобы его обойти.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 23:27, всього редагувалось 8 разів.
Додано: Чет 21 бер, 2024 23:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 бер, 2024 23:17
Отож.
Хоч і не зовсім цифри, але:
"На папері європейці мають бути в змозі надати більш ніж достатню підтримку Україні. 30 європейських країн, які входять до НАТО, разом узяті, мають другий у світі за величиною військовий бюджет (більший лише бюджет Америки), значно перевищуючи Росію. Їхня економіка більша за американську. І на всьому континенті є сильне прагнення до перемоги України.*
Плюс Штати, Канада.
Все може бути.
З іншого боку отаке:
*За словами Борреля, європейські лідери мають усвідомити виклики, з якими вони стикаються, але "не потрібно перебільшувати".
"Війна не є неминучою. Я чув певні голоси, які говорять, що війна неминуча. Ну, слава Богу, що вона не неминуча. Ми живемо в мирі, ми підтримуємо Україну, ми не є частиною цієї війни, ми просто підтримуємо Україну, і ми повинні готуватися до майбутнього, підвищуючи обороноздатність нашої промисловості, але не треба лякати людей без потреби, війна не неминуча", - сказав Боррель.
Вінегрет...
Вони там хоча б між собою визначилися.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 бер, 2024 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 бер, 2024 23:22
Додано: П'ят 22 бер, 2024 01:44
когда они бьют и похищают людей - это просто незаконно, какой тут еще нужен закон? Нужно просто чтоб правохранительные органы, живущие за наши налоги, выполнили в отношении таких ТЦКшников те законы что есть сейчас.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 01:57
budivelnik
Господин прапорщик, нижайше прошу Ваше Благородие простить неразумного, что ввязался в разговор с Вами. Каждый раз забываю, что кроме хамства от Вас ничего не дождёшься. Наверно, действительно, деменция. Надеюсь, Ваша милость и Ваш "розумовий рівень" позволят Вам простить неразумного.
Правда, Ваш "розумовий рівень", не отягощённый "Капиталом" Маркса, не подсказал Вам, что "Марсельеза" была гимном Французской революции и гимном практически всех французских республик и остаётся государственным гимном Франции до настоящего времени. Была запрещена нацистами в годы оккупации.
А если для такого не "примітива а-ля ти" и "простіше", то на вопрос, "как мобилизовать" ответа так и нет. Выделить деньги на "рекрутингове агенство" абсолютно никак не гарантирует успех мобилизации. На ТЦК деньги тоже выделяются. Но от этих денег бойцам на фронте ни холодно, ни жарко.
А "пропетлять", видимо, хотите Вы, Великий Владелец продуктового магазина в удачном месте. Оно конечно, проще платить нищенские зарплаты продавцам (всё ещё 10 тыс. или подняли до 15?), выставляя себя "благодетелем", обеспечивающим им работу и жизнь, а за сэкономленные деньги обеспечить бронь себе и своим "квиточкам".
А на фронте пусть воюют Успих и другие такие же "бедняки", у которых нет денег на то, чтобы откупиться от армии. Официально или не очень. Но лучше, конечно, официально. Спокойнее.
Но объяснять, естественно, надо "экономической эффективностью", "заботой о государстве" и неспособностью кого-то другого обеспечить уплату налогов.
Можно вывезти девушку из деревни, а вот вывести деревню из девушки нельзя.
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