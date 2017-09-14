Додано: П'ят 22 бер, 2024 01:57

budivelnik

Господин прапорщик, нижайше прошу Ваше Благородие простить неразумного, что ввязался в разговор с Вами. Каждый раз забываю, что кроме хамства от Вас ничего не дождёшься. Наверно, действительно, деменция. Надеюсь, Ваша милость и Ваш "розумовий рівень" позволят Вам простить неразумного.

Правда, Ваш "розумовий рівень", не отягощённый "Капиталом" Маркса, не подсказал Вам, что "Марсельеза" была гимном Французской революции и гимном практически всех французских республик и остаётся государственным гимном Франции до настоящего времени. Была запрещена нацистами в годы оккупации.

А если для такого не "примітива а-ля ти" и "простіше", то на вопрос, "как мобилизовать" ответа так и нет. Выделить деньги на "рекрутингове агенство" абсолютно никак не гарантирует успех мобилизации. На ТЦК деньги тоже выделяются. Но от этих денег бойцам на фронте ни холодно, ни жарко.

А "пропетлять", видимо, хотите Вы, Великий Владелец продуктового магазина в удачном месте. Оно конечно, проще платить нищенские зарплаты продавцам (всё ещё 10 тыс. или подняли до 15?), выставляя себя "благодетелем", обеспечивающим им работу и жизнь, а за сэкономленные деньги обеспечить бронь себе и своим "квиточкам".

А на фронте пусть воюют Успих и другие такие же "бедняки", у которых нет денег на то, чтобы откупиться от армии. Официально или не очень. Но лучше, конечно, официально. Спокойнее.

Но объяснять, естественно, надо "экономической эффективностью", "заботой о государстве" и неспособностью кого-то другого обеспечить уплату налогов.



Можно вывезти девушку из деревни, а вот вывести деревню из девушки нельзя.