Letusrock написав:Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйон Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати
Они просто глупые. Не понимают что штраф работает только тогда когда он уменьшает семейный бюджет. Когда он больше бюджета - он уже не работает. Людям у которых зарплата 15 т грн все равно какой там штраф 100тыщ или 200тыщ - они его все равно не заплатят потому что нет таких денег, то есть ожидания наказания нет. "Пролетариату нечего терять кроме своих цепей". В мире на эти грабли уже наступали раз сто от талибов до канадских инуитов но это ж надо скучные буквы читать чтоб знать это.
Letusrock написав:........ методи Bobua - безпека, фортифікація, оріентація на цінність солдата а не на розбите село в три хати
"безпека, фортифікація" возможны при рпв (безпека относительная) при стабильной линии фронта. Если армия наступает, это не реально. А наступать нам надо. Или смириться с существующей ситуацией, закрепиться на нынешних рубежах и пытаться договариваться. Что касается "оріентації на цінність солдата". ручаться не могу, но думаю большинство офицеров об этом думает. Хотя, конечно, есть и другие (действующие по принципу "Вон покатилась вторая звезда - Вам на погоны").
методи політичні - максимально замінити жінками / пенсіонерами та інвалідами держапарат/правоохоронні органи/суди і т.д.
Уже писал - могу согласиться.
рекрутинг - короткострокові контракти, можливість відпустки в/с за кордоном, відповальність командирів, тцк та влк, заборона переводу без згоди (з ракетчика у штурмовики)
Насчёт можливості відпустки в/с за кордоном - уже ответили. Оказывается, есть. Хотя я удивился. Из-за того, что возможны варианты невозврата? как написал unicdima. "відповальність командирів, тцк та влк" - формально наверняка есть и сейчас. "заборона переводу без згоди (з ракетчика у штурмовики)" (я так понимаю + право изначального выбора) - можно. Но откуда тогда набрать штурмовиков? Думаю, что больше всего боятся идти в армию из-за риска попасть именно в штурмовики, а их большинство. "короткострокові контракти" - это сколько? год? полгода? В принципе, наверное, возможно, особенно на год. Но только при очень хорошо налаженной системе мобилизации. Чего пока нет. + это требует увеличения численности армии рост расходов.
фінансові методи - більша з/п, квартири/земля, пільгові кредити/іпотеки, пенсії
Всё та же проблема - "где деньги, Зин?" Такое было сравнительно легко сделать во время АТО. Сейчас, при массовой армии, да ещё если реализовать Ваше предложение по "короткостроковим контрактам", Украина вряд ли сможет это финансово обеспечить.
Але це все запізно бо довіри вже нема, плюс грошей теж). тим не менш афганський чи парагвайський варіант війни неможливий також бо він передбачає наявність консолідованого, ідейного, бідного та неосвідченого суспільства
В Красноярском крае закрывают две тюрьмы "в целях оптимизации, экономии". Это следует из отчета уполномоченного по правам человека в регионе Марка Денисова, представленного на сессии краевого заксобрания в четверг, 21 марта.
"Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО (войны России против Украины. - Ред.) подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске", - цитирует Денисова газета "Коммерсант".
Корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Колас после 12 лет работы в России был вынужден покинуть эту страну в течение суток, поскольку ему в последний момент не продлили визу журналиста. Об этом сообщил сам Колас в соцсети X в среду, 20 марта. .......... В ней Колас так описывает отношение россиян к политике и войне в Украине: "Их сварили, как лягушку. Сначала им казалось, что нет необходимости заниматься политикой. Потом они решили, что это бесполезно. Потом оказалось, что это опасно. Они прошли через все эти этапы. А война разделила их на эти три группы: равнодушные; обеспокоенные, но смирившиеся; возмущенные, но напуганные".
По данным "Важных историй", российские энергетические компании выстраивают собственную защиту от ударных беспилотников и закупают средства ПВО. За последний год (с весны 2023 года до весны 2024-го) "Роснефть", "Лукойл", "Башнефть", "Славнефть", "Транснефть" и другие топливно-энергетические компании провели почти 300 тендеров на закупку средств противодействия беспилотникам на общую сумму не менее 1 млрд рублей, пишет издание в четверг, 21 марта.
Как сообщили собеседники Reuters, руководство индийской компании, являющейся крупным импортером российской нефти марки Urals, потребовало отказаться от доставки новых партий нефти танкерами "Совкомфлота", находящегося с февраля под американскими санкциями.
Такое развитие событий еще более усложняет для России экспорт нефти, поскольку ее нефтяные компании могут столкнуться с трудностями в поиске судов для ее транспортировки
На фоне ужесточения западных санкций против РФ часть китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях. Клиенты этих финансовых учреждений начали получать соответствующие уведомления, а платежи возвращаются, сообщают "Известия"в четверг, 21 марта, со ссылкой на источники в бизнес-сфере и на платежном рынке.
В последние два месяца банки Ping An Bank и Bank of Ningbo, занимающие 13 и 15 места в Китае по капитализации, перестали оказывать соответствующие услуги, пишет издание. Кроме того, отказываются принимать подобные платежи еще шесть более мелких банков - China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank ........ В начале февраля стало известно о прекращении финансовых операций с РФ и Беларусью ключевого китайского банка Chouzhou Commercial Bank. Остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы, написали "Ведомости"
Станом на зараз у повітрі - підтверджених 13 бортів ТУ-95мс (6 з Оленьї, 7 з Енгельса).
Про це інформують моніторингові канали.
Вони знаходяться у Волгоградській області. Курс південно-східний.
За попередньою інформацією, відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Про це повідомили моніторингові канали. Уточнення від ПС ЗСУ: пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00.
Прямуйте до укриттів, поки є час. ##
Україна зіткнулась з браком зенітних боєприпасів. До кінця місяця у військових ЗСУ можуть закінчитися ракети для систем ППО. Про це повідомляє видання The Telegraph.
ЗМІ пише, що запаси ракет для захисту міст від російських ударів швидко зменшуються. Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони і збивати лише одну з п'яти.
Зеленський закликав лідерів ЄС надати більше систем ППО та боєприпасів Україні Усі системи ППО, надані Україні, зокрема країнами Європи, дають жити нашим містам і селам. На жаль, наявних систем ППО не вистачає, щоб закрити від терору Росії всю нашу територію. І йдеться не про сотні систем, а про досяжну кількість, щоб захистити всю територію України. Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити. Закликаю вас допомогти захистити наші міста: Харків, Суми, Дніпро, Одесу, Херсон та інші. Треба дати надійний захист неба і над фронтом в Україні. Щоб Путін зазнав поразки в битві за українське небо