Додано: П'ят 22 бер, 2024 02:00

Letusrock написав: Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйон

Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйонНе в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати

Они просто глупые. Не понимают что штраф работает только тогда когда он уменьшает семейный бюджет. Когда он больше бюджета - он уже не работает. Людям у которых зарплата 15 т грн все равно какой там штраф 100тыщ или 200тыщ - они его все равно не заплатят потому что нет таких денег, то есть ожидания наказания нет. "Пролетариату нечего терять кроме своих цепей". В мире на эти грабли уже наступали раз сто от талибов до канадских инуитов но это ж надо скучные буквы читать чтоб знать это.