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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:01
1) ДніпроГЕС повністю перекрили після удару по Запоріжжю, є руйнування будинків. Приліт у Кривому Розі
У Запоріжжі після масованого удару Росії повністю перекрили рух транспорту на греблі Дніпровської гідроелектростанції. У Кривому Розі зафіксовано прильоти по критичній інфраструктурі.
Пишут, что был прилёт по дамбе ДнепрГЭС ...2) Оккупанты попали в важные объекты Кривого Рога, вводят графики отключения света
Из-за вражеской атаки в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений. Где возможно больницы и другие объекты инфраструктуры переходят на генераторы.
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pesikot
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:09
Удари здебільшого наносились по енергетичному комплексу України, зокрема, ворогом було застосовано:
— крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 13х бортами Ту-95 з району Каспійського моря;
— аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 "Кинджал";
— балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М"/"KN-23";
— надзвукові крилаті ракети повітряного базування Х-22;
— керовані зенітні ракети ЗРК "С-300"/"С-400";
— ударні БпЛА типу "Шахід";
— ймовірно керовані авіаційні ракети різних типів.
Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~2300 км перш ніж досягли Львівської області.
Під атакою перебували Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, окремі населені пункти Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Хмельниччини, Вінниччини.
Все буде 🇺🇦
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sens
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:16
pesikot написав:
Пишут, что был прилёт по дамбе ДнепрГЭС ...
Скоро стоит готовиться и к её прорыву?
Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:23
Andrey2512 написав:
Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
ето закрепление результата по псевдовиборам.
кукловоди питаются донести , что кукла живее всех живих.
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Goodman
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:33
Goodman ясно. Короч, следовало это ожидать после выборов.
Интересно, стоит ли теперь снова ждать веерных отключений
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Andrey2512
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