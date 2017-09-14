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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7288728972907291
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) ДніпроГЕС повністю перекрили після удару по Запоріжжю, є руйнування будинків. Приліт у Кривому Розі
У Запоріжжі після масованого удару Росії повністю перекрили рух транспорту на греблі Дніпровської гідроелектростанції. У Кривому Розі зафіксовано прильоти по критичній інфраструктурі.

Пишут, что был прилёт по дамбе ДнепрГЭС ...

2) Оккупанты попали в важные объекты Кривого Рога, вводят графики отключения света
Из-за вражеской атаки в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений. Где возможно больницы и другие объекты инфраструктуры переходят на генераторы.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:09

Удари здебільшого наносились по енергетичному комплексу України, зокрема, ворогом було застосовано:

— крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 13х бортами Ту-95 з району Каспійського моря;
— аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 "Кинджал";
— балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М"/"KN-23";
— надзвукові крилаті ракети повітряного базування Х-22;
— керовані зенітні ракети ЗРК "С-300"/"С-400";
— ударні БпЛА типу "Шахід";
— ймовірно керовані авіаційні ракети різних типів.

Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~2300 км перш ніж досягли Львівської області.

Під атакою перебували Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, окремі населені пункти Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Хмельниччини, Вінниччини.

Все буде 🇺🇦
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Пишут, что был прилёт по дамбе ДнепрГЭС ...

Скоро стоит готовиться и к её прорыву?

Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
ето закрепление результата по псевдовиборам.
кукловоди питаются донести , что кукла живее всех живих.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:33

Goodman ясно. Короч, следовало это ожидать после выборов.

Интересно, стоит ли теперь снова ждать веерных отключений
Andrey2512
 
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