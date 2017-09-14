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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:09
Удари здебільшого наносились по енергетичному комплексу України, зокрема, ворогом було застосовано:
— крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 13х бортами Ту-95 з району Каспійського моря;
— аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 "Кинджал";
— балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М"/"KN-23";
— надзвукові крилаті ракети повітряного базування Х-22;
— керовані зенітні ракети ЗРК "С-300"/"С-400";
— ударні БпЛА типу "Шахід";
— ймовірно керовані авіаційні ракети різних типів.
Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~2300 км перш ніж досягли Львівської області.
Під атакою перебували Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, окремі населені пункти Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Хмельниччини, Вінниччини.
Все буде 🇺🇦
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:16
pesikot написав:
Пишут, что был прилёт по дамбе ДнепрГЭС ...
Скоро стоит готовиться и к её прорыву?
Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:23
Andrey2512 написав:
Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
ето закрепление результата по псевдовиборам.
кукловоди питаются донести , что кукла живее всех живих.
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Goodman
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:33
Goodman ясно. Короч, следовало это ожидать после выборов.
Интересно, стоит ли теперь снова ждать веерных отключений
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Andrey2512
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:06
1) Міненерго: РФ влаштувала масштабну атаку на енергетику, перебої зі світлом, проблеми із ЗАЕС
2) ДніпроГЕС. Росія вдарила ракетами по греблі, почалася пожежа, загрози прориву немає
Є прильоти та пошкодження об'єктів генерації, систем передавання та розподілу електроенергії у різних областях.
Через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередач, яка живить Запорізьку атомну електростанцію.
3) У Хмельницькому та Львівській області прильоти по інфраструктурі. Є загиблі та поранені
"Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована", – йдеться у повідомленні.
За словами міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, у місті пошкоджено об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі місцеві жителі.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що безпілотник влучив в енергетичний об'єкт у Стрийському районі.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:07
Andrey2512
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Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
Плебсу надо радость и «ответка» на уничтожение НПЗ и за Белгород (это получает Харьков).
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:19
Andrey2512 написав:
Интересно, стоит ли теперь снова ждать веерных отключений
не стоит. все давно перестроено и десять раз закольцовано.
+ нулевая промишленность, мегапотребители сдохли по недосмотру или в окупации.
Живем без каховской и ладно.
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Goodman
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:21
https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4 ... dde122ac0c
❗️США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ, – FT.
Причина – атаки БПЛА можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту.
Востаннє редагувалось Xenon
в П'ят 22 бер, 2024 08:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:24
Andrey2512 написав: pesikot написав:
Пишут, что был прилёт по дамбе ДнепрГЭС ...
Скоро стоит готовиться и к её прорыву?
Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
Цирк на дроті. Клоунада от армии "Киев за 3 дня"
А ну, кацапы бахнитесь лучше головой об столб, покажите класс
Весь этот обстрел похож на истерику невротички на обострении
Востаннє редагувалось Бетон
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:28
M-Audio написав: vitaliiangel написав:
никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего.
Можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...
Стерненко, притула, Лачен, владелец трухи, несколько звучных имён из военных. Озвучил следующий созыв. Танцы на граблях с вероятностью 95% продолжится.
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