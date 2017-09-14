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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7289729072917292>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:09

Удари здебільшого наносились по енергетичному комплексу України, зокрема, ворогом було застосовано:

— крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 13х бортами Ту-95 з району Каспійського моря;
— аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 "Кинджал";
— балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М"/"KN-23";
— надзвукові крилаті ракети повітряного базування Х-22;
— керовані зенітні ракети ЗРК "С-300"/"С-400";
— ударні БпЛА типу "Шахід";
— ймовірно керовані авіаційні ракети різних типів.

Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~2300 км перш ніж досягли Львівської області.

Під атакою перебували Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, окремі населені пункти Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Хмельниччини, Вінниччини.

Все буде 🇺🇦
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Пишут, что был прилёт по дамбе ДнепрГЭС ...

Скоро стоит готовиться и к её прорыву?

Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.
ето закрепление результата по псевдовиборам.
кукловоди питаются донести , что кукла живее всех живих.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:33

Goodman ясно. Короч, следовало это ожидать после выборов.

Интересно, стоит ли теперь снова ждать веерных отключений
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Міненерго: РФ влаштувала масштабну атаку на енергетику, перебої зі світлом, проблеми із ЗАЕС
Є прильоти та пошкодження об'єктів генерації, систем передавання та розподілу електроенергії у різних областях.

Через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередач, яка живить Запорізьку атомну електростанцію.

2) ДніпроГЕС. Росія вдарила ракетами по греблі, почалася пожежа, загрози прориву немає
"Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована", – йдеться у повідомленні.

3) У Хмельницькому та Львівській області прильоти по інфраструктурі. Є загиблі та поранені
За словами міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, у місті пошкоджено об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі місцеві жителі.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що безпілотник влучив в енергетичний об'єкт у Стрийському районі.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:07

Andrey2512 ,
Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.


Плебсу надо радость и «ответка» на уничтожение НПЗ и за Белгород (это получает Харьков).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Интересно, стоит ли теперь снова ждать веерных отключений
не стоит. все давно перестроено и десять раз закольцовано.
+ нулевая промишленность, мегапотребители сдохли по недосмотру или в окупации.
Живем без каховской и ладно.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:21


❗️США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ, – FT.


Причина – атаки БПЛА можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту.



https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4 ... dde122ac0c
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 22 бер, 2024 08:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:24

  Andrey2512 написав:
  pesikot написав:Пишут, что был прилёт по дамбе ДнепрГЭС ...

Скоро стоит готовиться и к её прорыву?

Вообще не понятна логика: дождаться тепла и ударить по инфрструктуре.

Цирк на дроті. Клоунада от армии "Киев за 3 дня"
А ну, кацапы бахнитесь лучше головой об столб, покажите класс

Весь этот обстрел похож на истерику невротички на обострении
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 22 бер, 2024 08:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:28

  M-Audio написав:
  vitaliiangel написав:никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего.
Можно подумать, у этих депутатов есть какая-то перспектива на следующих выборах...

Стерненко, притула, Лачен, владелец трухи, несколько звучных имён из военных. Озвучил следующий созыв. Танцы на граблях с вероятностью 95% продолжится.
hume
 
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