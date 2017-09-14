hume написав:Стерненко, притула, Лачен, владелец трухи, несколько звучных имён из военных. Озвучил следующий созыв. Танцы на граблях с вероятностью 95% продолжится.
Не здивуюсь, якщо і Вакарчук у третє зіграє, двічі ж пройшло )))
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не здивуюсь, якщо і Вакарчук у третє зіграє, двічі ж пройшло )))
Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:58
Отлично. Напоминает драки в детстве. Давай драться, но ты меня в голову не бьешь.. и в живот тоже)
По территории РФ нельзя стрелять из высокоточного западного оружия. Нельзя наносить удары по гражданской инфраструктуре. Нельзя быть античеловечым и казнить пленных, по гражданским и домам стрелять тоже нельзя.
Можно разносить исключительно своё. То есть территорию Украины, которую русские оккупировали. Можно сокращать поголовье военных и военной техники, чтоб меньше дошло до западной границы в случае поражения Украины. По нефтяной отрасли тоже бить нельзя, иначе цена может подняться на несколько процентов, не в интересах уважаемых партнёров..
Всё что нельзя украинцам можно русским и всем вокруг абсолютно пох. Думаю если бы сегодня запорожская гэс не устояла, все бы развели руками и через три дня забыли.
Финансирование ВПК запада происходит на деньги запада. Теперь финансирование ВПК будет происходить за счёт % от русских вложений на западе. Пусть туземцы воюют хоть всю жизнь, пока активы ры приносят прибыль их экономике
Оружия дают ровно столько, чтоб русские сильно быстро не продвигались, при этом максимально теряли технику.
ПС
При войне с НАТО первое бы что делали союзники разнесли бы всю нефтянку, на этом бы война и закончилась.
ППС
С вышеописанным подходом рф может воевать ещё лет 15. Пока, за прошедшие два года, они смогли так свести бюджет,что их пересичные пока ещё не прочувствовали его недостаток.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:03
Цікаво, як знищення переробних потужностей може підвищити ціну сировини?
Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:15
Боятся что в ответ те ударят по трубе прямо или косвенно:
США призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вашингтон заявил Киеву, что атаки дронов могут привести к росту цен на нефть и спровоцировать ответные меры.
"Неоднократные предупреждения из Вашингтона были адресованы высокопоставленным чиновникам СБУ и управления военной разведки, известного как ГУР", - пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Белый дом все больше разочаровывается дерзкими атаками украинских дронов" по российской нефтянке, пишет газета.
Вашингтон беспокоит, что цены на нефть в этом году и так выросли примерно на 15%, до 85 долларов за баррель. "Это привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию", - говорится в статье.
"Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов", - сказал Боб МакНелли, бывший советник Белого дома по энергетике.
Второе опасение американцев - "Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад".
Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:20
Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:20
Бей кацапов по НПЗ , спасай россию от пуйла, америкосов от капитализма. Взагалі гарний тренд знищення нпз агресора
Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Schmit прав, непонятно как переработка влияет на цену нефти на международных рынках. Можно предположить, что чем меньше перерабатывается нефти, тем больше её придется отгрузить в сыром виде, или, как минимум, сократить добычу. Ёмкости резервуаров для хранения не безлимитны.
Что-то не вяжется. Нефтепроводы не взрываем, на добычу не покушаемся.
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