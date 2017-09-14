Додано: П'ят 22 бер, 2024 08:58

Xenon написав:

❗️США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ, – FT.





Причина – атаки БПЛА можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту.







https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4 ... dde122ac0c

Отлично. Напоминает драки в детстве. Давай драться, но ты меня в голову не бьешь.. и в живот тоже)По территории РФ нельзя стрелять из высокоточного западного оружия. Нельзя наносить удары по гражданской инфраструктуре. Нельзя быть античеловечым и казнить пленных, по гражданским и домам стрелять тоже нельзя.Можно разносить исключительно своё. То есть территорию Украины, которую русские оккупировали. Можно сокращать поголовье военных и военной техники, чтоб меньше дошло до западной границы в случае поражения Украины. По нефтяной отрасли тоже бить нельзя, иначе цена может подняться на несколько процентов, не в интересах уважаемых партнёров..Всё что нельзя украинцам можно русским и всем вокруг абсолютно пох. Думаю если бы сегодня запорожская гэс не устояла, все бы развели руками и через три дня забыли.Финансирование ВПК запада происходит на деньги запада. Теперь финансирование ВПК будет происходить за счёт % от русских вложений на западе. Пусть туземцы воюют хоть всю жизнь, пока активы ры приносят прибыль их экономикеОружия дают ровно столько, чтоб русские сильно быстро не продвигались, при этом максимально теряли технику.ПСПри войне с НАТО первое бы что делали союзники разнесли бы всю нефтянку, на этом бы война и закончилась.ППСС вышеописанным подходом рф может воевать ещё лет 15. Пока, за прошедшие два года, они смогли так свести бюджет,что их пересичные пока ещё не прочувствовали его недостаток.