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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7291729272937294>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський
може тому афганські моджахеди партизанили тільки у себе та не лізли до срср
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 22 бер, 2024 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:59

  fox767676 написав:Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський

До останнього українця
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:03

  sens написав:
  fox767676 написав:Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський

До останнього українця


може мета створити нову європейську націю
дуже героїчну
методом селекції
як таліби в колись світському та розслабленому афганістані
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:кто платит тот и заказывает музыку. Воевать чужим оружием надо по их правилам.


так анти-нпз дрони начебто власні
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:15

  fox767676 написав:Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський
може тому афганські моджахеди партизанили тільки у себе та не лізли до срср


ахмад-шах Масуд казав пацакам - "я міг би збивати літаки над срср, інфільтрувати наших таджиків-узбеків до радянської азії. але я цього не робив".
Тільки благородство чи може ще щось?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:25

  _Mykola_ написав:
  hume написав:cтерненко

Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням. :(


А ви знаєте які організації виробляють "стерненківські" дрони?
Щоб донатити напряму
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 22 бер, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:28

ДніпроГЕС у критичному стані: було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2, – директор Укргідроенерго.

Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Ми втрачаємо станцію, зазначив він.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:29

  _Mykola_ написав:
  hume написав:cтерненко

Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням. :(

Ага, а владелец трухи, который с утра до вечера рекламирует букмекеров, Ахметова и накручивает подписчиков, чтоб дороже продать рекламу букмекерам и Ахметову тоже вызывает массу вопросов. По заказухе у него то же самое.
В основном все из них делают ежедневные сборы, это хорошо, ещё бы они свои заработки пускали в эти же сборы, цены бы им не было.

Большинству из вышеупомянутых, после того как им попёрло полтора года назад, первое на что хватило ума это переодеться в люксовые бренды. Это будут слуги 2.0, которые на второй же неделе попадут в такие же коррупционные схемы. Но то такэ


ПС
Как написал владелец одного тг канала... "Прошу вас честно, задонатьте мне на кофе, я бы мог организовать сбор на якобы внедорожник для армии с последующим изъятием половины на карман и кофе, но совесть мне не позволит."
Востаннє редагувалось hume в П'ят 22 бер, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:31

Харків – фактично повністю без світла
https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/22/711478/

Про застосування графіка аварійних відключень заявили також у Кіровоградській ОВА.

"Кожні 2 години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектора у визначених територіальних громадах області. В обласному центрі під відключення потрапляють околиці міста. Відключати об’єкти критичної інфраструктури наразі не планується", - заявив очільник ОВА Андрій Райкович.
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