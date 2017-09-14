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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:56
Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський
може тому афганські моджахеди партизанили тільки у себе та не лізли до срср
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 22 бер, 2024 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:59
fox767676 написав:
Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський
До останнього українця
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:00
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:03
sens написав: fox767676 написав:
Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський
До останнього українця
може мета створити нову європейську націю
дуже героїчну
методом селекції
як таліби в колись світському та розслабленому афганістані
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:10
vitaliiangel написав:
кто платит тот и заказывает музыку. Воевать чужим оружием надо по их правилам.
так анти-нпз дрони начебто власні
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:15
fox767676 написав:
Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський
може тому афганські моджахеди партизанили тільки у себе та не лізли до срср
ахмад-шах Масуд казав пацакам - "я міг би збивати літаки над срср, інфільтрувати наших таджиків-узбеків до радянської азії. але я цього не робив".
Тільки благородство чи може ще щось?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:25
_Mykola_ написав: hume написав:
cтерненко
Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням.
А ви знаєте які організації виробляють "стерненківські" дрони?
Щоб донатити напряму
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 22 бер, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:28
ДніпроГЕС у критичному стані: було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2, – директор Укргідроенерго.
Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Ми втрачаємо станцію, зазначив він.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:29
_Mykola_ написав: hume написав:
cтерненко
Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням.
Ага, а владелец трухи, который с утра до вечера рекламирует букмекеров, Ахметова и накручивает подписчиков, чтоб дороже продать рекламу букмекерам и Ахметову тоже вызывает массу вопросов. По заказухе у него то же самое.
В основном все из них делают ежедневные сборы, это хорошо, ещё бы они свои заработки пускали в эти же сборы, цены бы им не было.
Большинству из вышеупомянутых, после того как им попёрло полтора года назад, первое на что хватило ума это переодеться в люксовые бренды. Это будут слуги 2.0, которые на второй же неделе попадут в такие же коррупционные схемы. Но то такэ
ПС
Как написал владелец одного тг канала... "Прошу вас честно, задонатьте мне на кофе, я бы мог организовать сбор на якобы внедорожник для армии с последующим изъятием половины на карман и кофе, но совесть мне не позволит."
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 22 бер, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:31
Про застосування графіка аварійних відключень заявили також у Кіровоградській ОВА.
"Кожні 2 години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектора у визначених територіальних громадах області. В обласному центрі під відключення потрапляють околиці міста. Відключати об’єкти критичної інфраструктури наразі не планується", - заявив очільник ОВА Андрій Райкович.
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