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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7291729272937294
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:38

  hume написав:
  _Mykola_ написав:
  hume написав:cтерненко

Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням. :(

Ага, а владелец трухи, который с утра до вечера рекламирует букмекеров, Ахметова и накручивает подписчиков, чтоб дороже продать рекламу букмекерам и Ахметову тоже вызывает массу вопросов. По заказухе у него то же самое. Большинству из вышеупомянутых, после того как им попёрло полтора года назад, первое на что хватило ума это переодеться в люксовые бренды. Это будут слуги 2.0, которые на второй же неделе попадут в такие же коррупционные схемы. Но то такэ


ПС
Как написал владелец одного тг канала... "Прошу вас честно, задонатьте мне на кофе, я бы мог организовать сбор на якобы внедорожник для армии с последующим изъятием половины на карман и кофе, но совесть мне не позволит."


з розкручених збройних баронів Пашинський мабуть самий чесний та фаховий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:43

  fox767676 написав:з розкручених збройних баронів Пашинський мабуть самий чесний та фаховий

Чесний Пашинський :D
дно пробите
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:46

  fox767676 написав:з розкручених збройних баронів Пашинський мабуть самий чесний та фаховий

Разный уровень. Изначально речь кого наш народ может выбрать на условных следующих выборах
Востаннє редагувалось hume в П'ят 22 бер, 2024 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:48

  unicdima написав:
  fox767676 написав:з розкручених збройних баронів Пашинський мабуть самий чесний та фаховий

Чесний Пашинський :D
дно пробите

Вам треба вчитися, вчитися, вчитися
Пошукайте підручник української мови за 6 клас, там є "порівняльні прикметники"
дізнайтеся що це таке, для чого
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё бывает.
Но пулемёт даже не спарка, не говоря уж о счетверённом.
На видео слабенькая очередь.

Слабєнькая? Та він півстрічки вистріляв!
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:53

  hume написав:
  fox767676 написав:з розкручених збройних баронів Пашинський мабуть самий чесний та фаховий

Разный уровень. Изначально речь кого наш народ может выбрать на условных следующих выборах

Я ще пам'ятаю часи коли Пашинський був такий антисистемщик від блоку "проти всіх" :D
Політики дев'яностих, нульових це просто римський сенат часів Республіки, чи британський парламент Вікторіанської епохи у порівнянні з тими що зараз
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:55

sashaqbl ,

Та він півстрічки вистріляв!


Тим більше що у ракети критично вразливим є кожен сантиметр її тіла.
Хоч БЧ вибухає, хоч електроніка відмовить при потраплянні кулі, хоч газотурбінний двигун, де простріл камери згорання приведе до прогару дуже швидко, чи пошкодження лопаток турбіни або компресора також розвалить двигун.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:03

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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:04

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:
  hume написав:cтерненко

Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням. :(


А ви знаєте які організації виробляють "стерненківські" дрони?
Щоб донатити напряму

Я знаю те що дрони які люди роблять самі не маючи ніякого стосунку до цього пана, і передають підрозділам, потім виставляються як зроблені і надіслані стерненком, ось це є основна претензія до чеснот цього пана.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Открываешь Труху и опять бедный ДТЭК, все майно обстреляно, всё оборудование пошкоджено)
hume
 
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