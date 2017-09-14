Из 90 ракет сбито 37. Меньше 50%
А в Киеве 100% сбитие.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Из 90 ракет сбито 37. Меньше 50%
А в Киеве 100% сбитие.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
20тю
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не знаток, але все ж спробую пояснити. Ракети мають інерційну, супутникову та оптико-електронну системи наведення(остання в темну пору напено не працює).
Ці системи доповнюють одна одну.
Інерційна не є суперточна(тобто середньоквадратичне відхилення на тисячі км може бути в районі 1-5 км).
Тому вона доповнюється супутниковою, яка уточнює позицію ракети.
Є ще оптико-електронна, яка в ключових точках маршруту порівнює зображення місцевості з еталонним і таким чином коректує позицію ракети.
GPS працює за наступним принципом - приймач, знаючи положення супутників в момент часу, отримує від них сигнал і триангулює свою позицію. Додавши сигнал фальшивого супутника з землі, можна суттєво змінити результат тріангуляції.
Але суттєвого ефекту воно не дає - тому що на короткій відстані інерційна система дає можливість відслідкувати підставу GPS/Глонасс а підмінити сигнал на значній ділянці, ще й так, щоб він виглядав природньо і відвів ракету вбік - це дуже складна задача.
+ на короткій відстані від обєкту точність інерційної системи достатня щоб забезпечити високу точність удару.
Бачив недавно, що наші саджали шахеди, підміняючи висоту. Рішення хороше, але припускаю, публікація вийшла вже після того, як росіяни зрозуміли проблему і навчилися з нею боротися.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:45
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:56
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:57
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:02
в эти 90 ракет входят =
+ 22 ракет С300 которые прилетели по Харькову и даже Петриорт бы их не перехватил там
+ 7 ракет Кинжал по Днепру и Запорожью - тоже только Петриот (или самп-т) смог-бы
+ 5 ракет х-22 , таких не сбивали ниразу за всю войну
+12 искандеров на юге, тоже может только петриот (или самп-т)
итого 46 ракет которые просто невозможно сбить
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:14
Поэтому и спрашивал. Помню в прошлом году были удары по ГУР, ракеты не были сбиты но они и не попали. Попасть в рельсовую дорогу с кранами, которая расположена сверху над опорами плотины наверное довольно сложно поэтому напрашивается вопрос а был ли выключен gps над стратегическим объектом.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗️Харків досі у режимі повного блекауту, – депутат Харківської облради Скорик
Було 17 прильотів по обʼєктах інфраструктури. 700 тисяч людей мають проблеми зі світлом та водою.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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