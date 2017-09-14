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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7293729472957296>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Из 90 ракет сбито 37. Меньше 50%
А в Киеве 100% сбитие.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:...
"8 ракетных ударов враг нанес по Запорожью. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем", - отметил он.
20тю
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Кстати, ракета попала довольно точно, если конечно она должна была туда попасть..вопрос знатокам, влияет ли заглушен/не заглушен gps, для такой точности удара?

Я не знаток, але все ж спробую пояснити. Ракети мають інерційну, супутникову та оптико-електронну системи наведення(остання в темну пору напено не працює).
Ці системи доповнюють одна одну.
Інерційна не є суперточна(тобто середньоквадратичне відхилення на тисячі км може бути в районі 1-5 км).
Тому вона доповнюється супутниковою, яка уточнює позицію ракети.
Є ще оптико-електронна, яка в ключових точках маршруту порівнює зображення місцевості з еталонним і таким чином коректує позицію ракети.
GPS працює за наступним принципом - приймач, знаючи положення супутників в момент часу, отримує від них сигнал і триангулює свою позицію. Додавши сигнал фальшивого супутника з землі, можна суттєво змінити результат тріангуляції.
Але суттєвого ефекту воно не дає - тому що на короткій відстані інерційна система дає можливість відслідкувати підставу GPS/Глонасс а підмінити сигнал на значній ділянці, ще й так, щоб він виглядав природньо і відвів ракету вбік - це дуже складна задача.
+ на короткій відстані від обєкту точність інерційної системи достатня щоб забезпечити високу точність удару.
Бачив недавно, що наші саджали шахеди, підміняючи висоту. Рішення хороше, але припускаю, публікація вийшла вже після того, як росіяни зрозуміли проблему і навчилися з нею боротися.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:45

  Бетон написав:Из 90 ракет сбито 37. Меньше 50%
А в Киеве 100% сбитие.

Якщо проаналізувати Ваньок чи інші наші моніторингові канали, як ракети/дрони вільно рухаються під час тривог можна зрозуміти - ситуація з ППО в деяких регіонах значно погіршилась.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:56

  Schmit написав:Якщо проаналізувати Ваньок чи інші наші моніторингові канали, як ракети/дрони вільно рухаються під час тривог можна зрозуміти - ситуація з ППО в деяких регіонах значно погіршилась.

Іноді ракету доцільніше збити з курсу, ніж просто збити, що і було зроблено в деяких регіонах.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:57

Зображення

❗️«Украина должна быть уничтожена. россия перешла в состояние войны», – песков.

Впервые это прозвучало официально. Кроме того, говорящие усы призывают россиян готовиться к «своей внутренней мобилизации». «сво» по его словам уже закончилась.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:02

  Бетон написав:Из 90 ракет сбито 37. Меньше 50%
А в Киеве 100% сбитие.

в эти 90 ракет входят =

+ 22 ракет С300 которые прилетели по Харькову и даже Петриорт бы их не перехватил там
+ 7 ракет Кинжал по Днепру и Запорожью - тоже только Петриот (или самп-т) смог-бы
+ 5 ракет х-22 , таких не сбивали ниразу за всю войну
+12 искандеров на юге, тоже может только петриот (или самп-т)

итого 46 ракет которые просто невозможно сбить
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:14

  sashaqbl написав:[
Але суттєвого ефекту воно не дає - тому що на короткій відстані інерційна система дає можливість відслідкувати підставу GPS/Глонасс а підмінити сигнал на значній ділянці, ще й так, щоб він виглядав природньо і відвів ракету вбік - це дуже складна задача.
+ на короткій відстані від обєкту точність інерційної системи достатня щоб забезпечити .

Поэтому и спрашивал. Помню в прошлом году были удары по ГУР, ракеты не были сбиты но они и не попали. Попасть в рельсовую дорогу с кранами, которая расположена сверху над опорами плотины наверное довольно сложно поэтому напрашивается вопрос а был ли выключен gps над стратегическим объектом.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Харків досі у режимі повного блекауту, – депутат Харківської облради Скорик

Було 17 прильотів по обʼєктах інфраструктури. 700 тисяч людей мають проблеми зі світлом та водою.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Було 17 прильотів по обʼєктах інфраструктури. 700 тисяч людей мають проблеми зі світлом та водою.

Мені от цікаво, яка мета ваших постів?
sashaqbl
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