Financial Times стверджує, що СБУ і ГУР отримали прохання з Вашингтона не атакувати нафтопереробні заводи в Росії ... Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії. Про це у п'ятницю, 22 березня, написала газета Financial Times з посиланням на три анонімні джерела. ... У США також бояться, що Росія може у відповідь саботувати енергетичну інфраструктуру, важливу для Заходу, наприклад, трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Це головний експортний маршрут для казахстанської нафти, який пролягає через Росію. Нафта потрапляє до Новоросійська, а там її вантажать на танкери. Цей маршрут використовують західні компанії, включно з ExxonMobil та Chevron.
sashaqbl написав:[ Але суттєвого ефекту воно не дає - тому що на короткій відстані інерційна система дає можливість відслідкувати підставу GPS/Глонасс а підмінити сигнал на значній ділянці, ще й так, щоб він виглядав природньо і відвів ракету вбік - це дуже складна задача. + на короткій відстані від обєкту точність інерційної системи достатня щоб забезпечити .
Поэтому и спрашивал. Помню в прошлом году были удары по ГУР, ракеты не были сбиты но они и не попали. Попасть в рельсовую дорогу с кранами, которая расположена сверху над опорами плотины наверное довольно сложно поэтому напрашивается вопрос а был ли выключен gps над стратегическим объектом.
Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію.
Перед владою США зараз дилема - виконати домовленості та поставиту конвенційну зброю в повному об'ємі без заморочок. Або зараз ГУР та СБУ дорозйобують все російське, що зараз зв'язано з нафтою в Європі, - і це дає світові ціни на нафту х2, облікову ставку 8+ як раз перед виборами американського президента.