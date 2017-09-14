Financial Times стверджує, що СБУ і ГУР отримали прохання з Вашингтона не атакувати нафтопереробні заводи в Росії ... Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії. Про це у п'ятницю, 22 березня, написала газета Financial Times з посиланням на три анонімні джерела. ... У США також бояться, що Росія може у відповідь саботувати енергетичну інфраструктуру, важливу для Заходу, наприклад, трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Це головний експортний маршрут для казахстанської нафти, який пролягає через Росію. Нафта потрапляє до Новоросійська, а там її вантажать на танкери. Цей маршрут використовують західні компанії, включно з ExxonMobil та Chevron.
sashaqbl написав:[ Але суттєвого ефекту воно не дає - тому що на короткій відстані інерційна система дає можливість відслідкувати підставу GPS/Глонасс а підмінити сигнал на значній ділянці, ще й так, щоб він виглядав природньо і відвів ракету вбік - це дуже складна задача. + на короткій відстані від обєкту точність інерційної системи достатня щоб забезпечити .
Поэтому и спрашивал. Помню в прошлом году были удары по ГУР, ракеты не были сбиты но они и не попали. Попасть в рельсовую дорогу с кранами, которая расположена сверху над опорами плотины наверное довольно сложно поэтому напрашивается вопрос а был ли выключен gps над стратегическим объектом.
Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію.
Перед владою США зараз дилема - виконати домовленості та поставиту конвенційну зброю в повному об'ємі без заморочок. Або зараз ГУР та СБУ дорозйобують все російське, що зараз зв'язано з нафтою в Європі, - і це дає світові ціни на нафту х2, облікову ставку 8+ як раз перед виборами американського президента.
Denik написав:Перед владою США зараз дилема - виконати домовленості та поставиту конвенційну зброю в повному об'ємі без заморочок. Або зараз ГУР та СБУ дорозйобують все російське, що зараз зв'язано з нафтою в Європі, - і це дає світові ціни на нафту х2, облікову ставку 8+ як раз перед виборами американського президента.
Я не розумію звязку між російською нафтопереробкою і цінами на нафту в світі. Навпаки, що менше Росія переробляє - то більше змушена експортувати.
Denik написав:Перед владою США зараз дилема - виконати домовленості та поставиту конвенційну зброю в повному об'ємі без заморочок. Або зараз ГУР та СБУ дорозйобують все російське, що зараз зв'язано з нафтою в Європі, - і це дає світові ціни на нафту х2, облікову ставку 8+ як раз перед виборами американського президента.
Я не розумію звязку між російською нафтопереробкою і цінами на нафту в світі. Навпаки, що менше Росія переробляє - то більше змушена експортувати.
Обратную зависимость не рассматриваете? -- все, что они теперь не смогут производить внутри -- будет покупаться снаружи. Казалось бы: где Украина с ее кукурузой и где голод в Африке?..
отак от, и никто не говорит что "ты сЮда не бомби, ты тУда бомби"
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, представители России и Китая договорились с йеменским движением «Ансар Аллах» (Хуситы), что те не будут атаковать их торговые суда в Красном море и Аденском заливе.
Якобы взамен РФ и КНР окажут хуситам политическую поддержку, пишет агентство. Речь идет о блокировке новых инициатив против движения на площадке Совета Безопасности ООН. Утверждается, что договоренности были достигнуты в ходе встречи российских и китайских дипломатов с представителем движения Мухаммедом Абдель Салямом в Омане.