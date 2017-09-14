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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7294729572967297
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:24

  _hunter написав:Вроде еще не обсуждали на ветке?..
Financial Times стверджує, що СБУ і ГУР отримали прохання з Вашингтона не атакувати нафтопереробні заводи в Росії
...
Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії. Про це у п'ятницю, 22 березня, написала газета Financial Times з посиланням на три анонімні джерела.
...
У США також бояться, що Росія може у відповідь саботувати енергетичну інфраструктуру, важливу для Заходу, наприклад, трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Це головний експортний маршрут для казахстанської нафти, який пролягає через Росію. Нафта потрапляє до Новоросійська, а там її вантажать на танкери. Цей маршрут використовують західні компанії, включно з ExxonMobil та Chevron.

https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti ... iskykh-npz

Интересно, чем/как теперь "асимметричные ответы" наносить? :roll:

Там остались 3 нетронутых НПЗ в радиусе 1000км, поэтому США и вышли, не после первого когда понятно что дроны на 1000км будут летать, а когда сделать хет трик последних уже сложно.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:42

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:47

То ми воюємо, чи коників з глини ліпимо?

  sens написав:США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі
Може ще б нашу піхоту попросили припинити стріляти по орках бойовими патронами?🤦🤦‍♂️🤦🏻
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:50

  Успіх написав:
  sens написав:США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі
Може ще б нашу піхоту попросили припинити стріляти по орках бойовими патронами?🤦🤦‍♂️🤦🏻

Як будуть проблеми у русскіх то так і станеться.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:51

  Успіх написав:
  sens написав:США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі
Може ще б нашу піхоту попросили припинити стріляти по орках бойовими патронами?🤦🤦‍♂️🤦🏻

:lol:
А газ ми будем з росії в європу качати? :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:54

  stm написав:
  _hunter написав:Вроде еще не обсуждали на ветке?..
Financial Times стверджує, що СБУ і ГУР отримали прохання з Вашингтона не атакувати нафтопереробні заводи в Росії
...
Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії. Про це у п'ятницю, 22 березня, написала газета Financial Times з посиланням на три анонімні джерела.
...
У США також бояться, що Росія може у відповідь саботувати енергетичну інфраструктуру, важливу для Заходу, наприклад, трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Це головний експортний маршрут для казахстанської нафти, який пролягає через Росію. Нафта потрапляє до Новоросійська, а там її вантажать на танкери. Цей маршрут використовують західні компанії, включно з ExxonMobil та Chevron.

https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti ... iskykh-npz

Интересно, чем/как теперь "асимметричные ответы" наносить? :roll:

Там остались 3 нетронутых НПЗ в радиусе 1000км, поэтому США и вышли, не после первого когда понятно что дроны на 1000км будут летать, а когда сделать хет трик последних уже сложно.

Т.е. считаете статью эдаким широким жестом/попыткой поднять рейтинг ГУР на фоне уже отыгравшего козыря?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:03

  _hunter написав:
Т.е. считаете статью эдаким широким жестом/попыткой поднять рейтинг ГУР на фоне уже отыгравшего козыря?
чого ж отигравшєго? Пошкодження заводів не значить що вони знищені.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:07

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Т.е. считаете статью эдаким широким жестом/попыткой поднять рейтинг ГУР на фоне уже отыгравшего козыря?
чого ж отигравшєго? Пошкодження заводів не значить що вони знищені.

Там есть 2 сгоревшие вышки сделанные на заказ в Германии. Остальное восстановят, работать будет как китайский автопром, но таки будет.
stm
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  #<1 ... 7294729572967297
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