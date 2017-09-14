_hunter написав:Вроде еще не обсуждали на ветке?..
Financial Times стверджує, що СБУ і ГУР отримали прохання з Вашингтона не атакувати нафтопереробні заводи в Росії ... Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії. Про це у п'ятницю, 22 березня, написала газета Financial Times з посиланням на три анонімні джерела. ... У США також бояться, що Росія може у відповідь саботувати енергетичну інфраструктуру, важливу для Заходу, наприклад, трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Це головний експортний маршрут для казахстанської нафти, який пролягає через Росію. Нафта потрапляє до Новоросійська, а там її вантажать на танкери. Цей маршрут використовують західні компанії, включно з ExxonMobil та Chevron.
_hunter написав:Вроде еще не обсуждали на ветке?..
Financial Times стверджує, що СБУ і ГУР отримали прохання з Вашингтона не атакувати нафтопереробні заводи в Росії ... Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії. Про це у п'ятницю, 22 березня, написала газета Financial Times з посиланням на три анонімні джерела. ... У США також бояться, що Росія може у відповідь саботувати енергетичну інфраструктуру, важливу для Заходу, наприклад, трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Це головний експортний маршрут для казахстанської нафти, який пролягає через Росію. Нафта потрапляє до Новоросійська, а там її вантажать на танкери. Цей маршрут використовують західні компанії, включно з ExxonMobil та Chevron.
Смотрю как Буданов говорит в 2023, "росия не может производить ракеты а их количество упало ниже критического уровня" Сегодня 59 попаданий. В Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні – представник Офісу генпрокурора Бєлоусов
Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію.
Перед владою США зараз дилема - виконати домовленості та поставиту конвенційну зброю в повному об'ємі без заморочок. Або зараз ГУР та СБУ дорозйобують все російське, що зараз зв'язано з нафтою в Європі, - і це дає світові ціни на нафту х2, облікову ставку 8+ як раз перед виборами американського президента.
Роз..пов'язане з навтопереробкою.Наоборот не в змозі самостійно переробляти нафту, рашка більше викине її на світовий ринок.Ціни домкратом.