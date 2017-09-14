|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:13
_hunter написав:
Вроде еще не обсуждали на ветке?..
Financial Times стверджує, що СБУ і ГУР отримали прохання з Вашингтона не атакувати нафтопереробні заводи в Росії
... Про це у п'ятницю, 22 березня, написала газета Financial Times.
..
У США також бояться, що Росія може у відповідь саботувати енергетичну інфраструктуру, важливу для Заходу, наприклад, трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Це головний експортний маршрут для казахстанської нафти, який пролягає через Росію.
Звідси випливає ряд висновків.
1) Трамп працює.
2) стаття - кацапське іпсо
3) війна в Україні - договірняк.
Далі буде зрозуміліше, якщо атаки на нпз не продовжаться.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4750
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:14
Бетон написав:
Смотрю как Буданов говорит в 2023, "росия не может производить ракеты а их количество упало ниже критического уровня"
Сегодня 59 попаданий. В Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні – представник Офісу генпрокурора Бєлоусов
И всё у них так. Всё ипсо и все зрадникы
Франта в Президенты! Эта тупая и жадная элита (было элита) не справляется, и только Франт обладатель премии Нобелевской в Житомирской области спасёт Украину, он точно знает как там в 100км от Киева )))
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 22 бер, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4631
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:18
sashaqbl написав: Бетон написав:
Було 17 прильотів по обʼєктах інфраструктури. 700 тисяч людей мають проблеми зі світлом та водою.
Мені от цікаво, яка мета ваших постів?
Ха ха, теперь называть вещи своими именами - истерика. А, ипсо, во.
Можно как нацбанк, запретить писать курс доллара.
Давайте указом запретим плохое настроение.
Так, а ну ка. Что у нас сегодня. О, десь в степах бурятії напився бурят і побив бурята. Или десь на росії літак закрутився в плаский штопор. Але це неточно. Треба чекати поки це скажуть перші особи.
Так нужно, да?
У меня знакомые в Запорожье. Мне интересна моя страна. И что будет с ней
Знакомая с Днепра: Мы сейчас без воды. Отключили. С 5-ти утра не спим.
И потом насмотревшись марафона пишет: летом будет перемога
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 22 бер, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2097
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:23
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4213
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:32
Бетон написав:
И потом насмотревшись марафона пишет: летом будет перемога
Бетон, я вас заспокою (бачу, що таблетки "сильніше гідазепама" на вас не діють), влітку почнеться Третя Світова. Готуйтеся.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4750
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:33
Бетон
,
Мне интересна моя страна. И что будет с ней
Всем интересно. Но может все же попробуешь самостоятельно с истерикой справляться? Если надо выговориться , найти поддержку , есть же родичи?
Чтобы отвлечься… Там вчерашний слив «вовремя я по 39.10» как бы не вылез боком..
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 22 бер, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11417
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:07
pesikot написав:
Не просто так, вся зелена шобла ненавидить українців, які допомагают ЗСУ
точно? бо я в твітері бачу, як разом із зермаком, тіж ж самі люди (боти) накидують на ПЖ, стерненка, притулу, навіть на справу громад.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6001
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2655 раз.
- Подякували: 1407 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:08
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ось вона вселенська несправедливість: когось в окоп ніяк не затягнути, а когось - в харчевню Ради.
никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего. Когда война закончится начнётся поиск крайних - виноватых в тех или иных событиях.
не буде закона, не буде ні виборів, ні держави, ні депутатів.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6001
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2655 раз.
- Подякували: 1407 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:14
trololo написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ось вона вселенська несправедливість: когось в окоп ніяк не затягнути, а когось - в харчевню Ради.
никто не хочет нового закона, потому что это конец карьере каждого депутата за него проголовавшего. Когда война закончится начнётся поиск крайних - виноватых в тех или иных событиях.
не буде закона - не буде ні виборів, ні держави, ні депутатів.
Вы «тире» поставьте, а то не поймет. Он у нас такой..
Он думает, что опять пятками засверкает под Одессу отсидеться, откуда будет арендаторам полгода писать «убирайте срочно свои вещи, я теряю деньги!».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11417
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:14
_Mykola_ написав: hume написав:
cтерненко
Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням.
вибачте, але ви написали діч. він не займається прошивкою, виробництвом чи застосуванням. він збирає гроші і закуповує у виробників. і почав це робити одним із перших, массово, вже більше 40 тисяч штук відправив, звіти від підрозділів публікує жодня. шо значить "чужі" дрони? чи конкретно, факти є якісь? вплив фпв на війну важко переоцінити, так само як і вплив стерненка на їх массові закупівлі.
чужі ураження за свої видавав мадяр.
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 22 бер, 2024 15:25, всього редагувалось 2 разів.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6001
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2655 раз.
- Подякували: 1407 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|177369
|
|
|9
|15527
|
|
|6076
|589269
|
|