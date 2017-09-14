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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:15
fler написав: Бетон написав:
И потом насмотревшись марафона пишет: летом будет перемога
Бетон, я вас заспокою (бачу, що таблетки "сильніше гідазепама" на вас не діють), влітку почнеться Третя Світова. Готуйтеся.
С таблетками "сильнее гидазепама" третья мировая не страшна.))
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:28
Здесь когда то спрашивали как можно шахедами повредить высовольтные линии электропередач. В общем диверсанты за три копейки приделывают джипиэс трекеры на опоры, шахед летит в него.
По опорам шахедами, по остальному ракетами.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:36
Hotab написав:
Он думает, что опять пятками засверкает под Одессу отсидеться, откуда будет арендаторам полгода писать «убирайте срочно свои вещи, я теряю деньги!».
не ты ли в африке отсиживался, что меня Одессой попрекаешь. интересно где твои вещи в этот момент лежали, на помойке под надёжной охраной?
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:41
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