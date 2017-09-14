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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:28
Здесь когда то спрашивали как можно шахедами повредить высовольтные линии электропередач. В общем диверсанты за три копейки приделывают джипиэс трекеры на опоры, шахед летит в него.
По опорам шахедами, по остальному ракетами.
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hume
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:41
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Schmit
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:03
vitaliiangel
Когда ты грозил квартирантам, я возил раненых. С середины марта.Перед этим гонял в румынию борт на регламент. На 3 дня.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 22 бер, 2024 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:03
hume написав:
Schmit прав, непонятно как переработка влияет на цену нефти на международных рынках. Можно предположить, что чем меньше перерабатывается нефти, тем больше её придется отгрузить в сыром виде, или, как минимум, сократить добычу
. Ёмкости резервуаров для хранения не безлимитны.
Что-то не вяжется. Нефтепроводы не взрываем, на добычу не покушаемся.
Вы сами написали, как это скажется на ценах.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:04
hume написав: sashaqbl написав:
Але суттєвого ефекту воно не дає - тому що на короткій відстані інерційна система дає можливість відслідкувати підставу GPS/Глонасс а підмінити сигнал на значній ділянці, ще й так, щоб він виглядав природньо і відвів ракету вбік - це дуже складна задача.
+ на короткій відстані від обєкту точність інерційної системи достатня щоб забезпечити .
Поэтому и спрашивал. Помню в прошлом году были удары по ГУР, ракеты не были сбиты но они и не попали. Попасть в рельсовую дорогу с кранами, которая расположена сверху над опорами плотины наверное довольно сложно поэтому напрашивается вопрос
а был ли выключен gps над стратегическим объектом.
Ще раз
Три системи
Інерційна-автономна , але не точна
Джпс - точно , але можна заглушити(підмінити)
Оптична - автономна
Для точного удару потрібно
а - з допомогою джпс+інерційна - вивести в якийсь квадрат , де знаходиться необхідний обєкт
б -Потім з допомогою оптичної - підкоригувати точність...залізні балки/рельси , вигин плотини і так далі-це дуже легкий для опізнання обєкт...
У нас навіть на дронах вже є оптичні системи , які ПІСЛЯ використання противником РЕБ - наводять дрон на танк/бмп/артустановку...
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:07
fox767676 написав: vitaliiangel написав:
кто платит тот и заказывает музыку. Воевать чужим оружием надо по их правилам.
так анти-нпз дрони начебто власні
Начебто.
Двигатели, электроника, системы наведения, корпуса (?) - вероятно, западные (или китайские). Своё - по-видимому, управляющие программы.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:15
Несмотря на сокращение поставок нефти в Индию в первой половине марта на 35% (на 434 тыс. б/с), Китай на 11% (на 149 тыс. б/с) и Турцию на 2,5% (на 10 тыс. б/с), экспорт «в неизвестном направлении» вырос почти в пять раз, до 1,229 млн б/с, указали эксперты....
Выбытие нефтеперерабатывающих мощностей, произошедшее на прошлой неделе, проявится в экспорте не сразу, а в апреле и мае, поясняет Катона. Процесс усилится началом плановых ремонтов на НПЗ в России, который достигает пика в конце весны. «Поэтому апрель—май будет очень сильным в плане экспорта нефти», — отмечает эксперт.
Это может затруднить соблюдение Россией обязательств по добровольному сокращению экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+, отмечает Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций». «Но в плане общего объема экспорта ничего не должно измениться. То есть я ожидаю, что сокращение экспорта бензина и дизельного топлива будет компенсировано столь же значительным ростом экспорта сырой нефти», — считает он.
Востаннє редагувалось d44
в П'ят 22 бер, 2024 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:16
_Mykola_ написав:
..........
_Mykola_ написав: hume написав:
cтерненко
Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням.
.............
Я знаю те що дрони які люди роблять самі не маючи ніякого стосунку до цього пана, і передають підрозділам, потім виставляються як зроблені і надіслані стерненком, ось це є основна претензія до чеснот цього пана.
Как-то я здесь о нём отозвался отрицательно, так меня в очередной раз провозгласили врагом народа.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:33
vitaliiangel
Хотелось бы опять тебя спросить о твоём прогнозе, что военные действия закончатся до выборов Путина или сразу после
Ну как, боевые действия прекратились ? Или вчерашний-сегодняшний обстрелы не изменили твоё мнение ?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:37
ЛАД
В Харькове электричество появилось ?
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