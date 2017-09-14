Україна може незабаром прибрати з інтернету список міжнародних спонсорів війни, до якого входять компанії, що ведуть бізнес у Росії, після негативної реакції з боку таких країн, як Китай і Франція. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



За інформацією видання, Україна може вже в п'ятницю відмовитися не тільки від списку, а й від пов'язаного з ним вебсайту, на якому представлено детальну інформацію про осіб, які перебувають під західними санкціями, компанії та походження російських запчастин для зброї.



Хоча цей список не має юридичної сили, але він став ганьбою для близько 50 великих компаній, які ведуть бізнес і платять податки в Росії та допомозі.



Як зазначило одне з обізнаних джерел, на Україну тисне Китай, але також відбувається тиск з боку Франції з метою виключити зі списку компанії Auchan і Leroy Merlin.



Друге джерело підтвердило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ з приводу списку, додавши, що його може бути видалено з Інтернету протягом кількох днів.



Водночас, за інформацією джерел, можливо, список НАЗК передадуть у відання української військової розвідки і підтримуватимуть. У цьому випадку неясно, чи залишиться список публічним.



Список міжнародних спонсорів війни

На початку року Китай пригрозив Україні погіршенням відносин через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло 14 китайських компаній до списку "міжнародних спонсорів війни".



Загалом Україна внесла до списку 48 компаній в усьому світі. Зокрема, це австрійська банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногігант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, транснаціональна корпорація Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших).

