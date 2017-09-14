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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:57
Харьков был без электричества и, соответственно, без воды, со связью плохо было.
Огромное уважение нашим энергетикам.
Не знаю, как им это удаётся, но уже в полтретьего включили свет, не знаю, правда, по всему ли городу. Вода пока не везде. Связь пока тоже не очень.
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ЛАД
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:02
ЛАД написав:
Как-то я здесь о нём отозвался отрицательно, так меня в очередной раз провозгласили врагом народа.
А тут народ в більшості слабо розбирається в людях, їм Скабєєву одіти в вишиванку і вони на неї будуть молитися.
До війни я казав, що він звичайний бандюк і аферист, зараз не цікавлюся чим займається.
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unicdima
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:04
Україна відмовляється від списку спонсорів війни через тиск Китаю та Франції, - Reuters
Відмова від списку свідчитиме про те, що Києву доводиться пом'якшувати свою позицію, оскільки йому стає дедалі важче зберігати підтримку союзників на третій рік війни.
Україна може незабаром прибрати з інтернету список міжнародних спонсорів війни, до якого входять компанії, що ведуть бізнес у Росії, після негативної реакції з боку таких країн, як Китай і Франція. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
За інформацією видання, Україна може вже в п'ятницю відмовитися не тільки від списку, а й від пов'язаного з ним вебсайту, на якому представлено детальну інформацію про осіб, які перебувають під західними санкціями, компанії та походження російських запчастин для зброї.
Хоча цей список не має юридичної сили, але він став ганьбою для близько 50 великих компаній, які ведуть бізнес і платять податки в Росії та допомозі.
Як зазначило одне з обізнаних джерел, на Україну тисне Китай, але також відбувається тиск з боку Франції з метою виключити зі списку компанії Auchan і Leroy Merlin.
Друге джерело підтвердило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ з приводу списку, додавши, що його може бути видалено з Інтернету протягом кількох днів.
Водночас, за інформацією джерел, можливо, список НАЗК передадуть у відання української військової розвідки і підтримуватимуть. У цьому випадку неясно, чи залишиться список публічним.
Список міжнародних спонсорів війни
На початку року Китай пригрозив Україні погіршенням відносин через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло 14 китайських компаній до списку "міжнародних спонсорів війни".
Загалом Україна внесла до списку 48 компаній в усьому світі. Зокрема, це австрійська банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногігант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, транснаціональна корпорація Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших).
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:05
unicdima написав: ЛАД написав:
Как-то я здесь о нём отозвался отрицательно, так меня в очередной раз провозгласили врагом народа.
А тут народ в більшості слабо розбирається в людях, їм Скабєєву одіти в вишиванку і вони на неї будуть молитися.
А ти що, розбираєшся ?
Жовчю обливаєшь всіх, хто на Зеленського не молится
І про Скабеєву.
А давно ти перестав на Арестовича молитись ? А на Влащенко ? А на Мосійчук ? А на Подоляка ? А на Подоляку ?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:10
_Mykola_ написав:
Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням.
ви вважаєте що одна людина здатна і закупати щоденно по 200-250 дронів і за десять хвилин перепрошити всі і ще встигнути зробити доставку за 500-600км до брігад
навіщо ви без доказів ганьбите людину, яка весь свій час витрачає на справу дронів і не тільки
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