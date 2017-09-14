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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7299730073017302>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:46

  hume написав:Здесь когда то спрашивали как можно шахедами повредить высовольтные линии электропередач. В общем диверсанты за три копейки приделывают джипиэс трекеры на опоры, шахед летит в него.

По опорам шахедами, по остальному ракетами.

Та не. Трекер на то и трекер чтобы давать координаты в движении. А для опоры достаточно с телефона один раз сбросить. Она не убежит )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:49

  _Mykola_ написав:
  hume написав:cтерненко

Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням. :(


Чесно кажучи, дуже багато питань...
Як чужі дрони опинилися в нього? На яких умовах? Як дізналися про підміну? Чим його прошивка відрізняється від стандартної? Чому, дізнавшись, не озвучили на загал це питання.
Зрештою, Стерненко - не виробник дронів. Він відкрито говорить, що купляє дроди.
Щоправда, купляє і бере, видаючи за куплені - це доволі різні речі для людини, яка збирає пожертви. Тому було б цікаво отримати побільше інформації.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скандал! Поклонскую унижают в России из-за украинского происхождения

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:06

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©

Мені тут наснилось, що чим раз, тим на Марсі більше командирів/начальства марсіан звільняється... - знають щось?

І я тут подумав - заморозка... заморозка... зрада-зрадницька...
Наче, куйовий варіант...
А якщо, не заморозка, а поразка/капітуляція - це ж тоді про заморозку ще й шкодувати/плакати будуть, що не заморозили?

Але потім я прокинувся)) - на дворі літо, кінець війни... і я вдома!👍😉😄
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:13

  Успіх написав:Мені тут наснилось, що чим раз, тим на Марсі більше командирів/начальства марсіан звільняється... - знають щось?

І я тут подумав - заморозка... заморозка... зрада-зрадницька...
Наче, куйовий варіант...
А якщо, не заморозка, а поразка/капітуляція - це ж тоді про заморозку ще й шкодувати/плакати будуть, що не заморозили?

Але потім я прокинувся)) - на дворі літо, кінець війни... і я вдома!👍😉😄

Так ви вдома, чи кінець війни, чи заморозка?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:17

  Успіх написав:А якщо, не заморозка, а поразка/капітуляція - це ж тоді про заморозку ще й шкодувати/плакати будуть, що не заморозили?
ехал пару дней назад в поезде, несколько раз предлагали мороженное. Не печенье и не шоколад. 100% к заморозке.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:21

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Мені тут наснилось, що чим раз, тим на Марсі більше командирів/начальства марсіан звільняється... - знають щось?

І я тут подумав - заморозка... заморозка... зрада-зрадницька...
Наче, куйовий варіант...
А якщо, не заморозка, а поразка/капітуляція - це ж тоді про заморозку ще й шкодувати/плакати будуть, що не заморозили?

Але потім я прокинувся)) - на дворі літо, кінець війни... і я вдома!👍😉😄

Так ви вдома, чи кінець війни, чи заморозка?

У долярчика все одразу, серіал Аватар він такий, сюжет непередбачуваний )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:31

vitaliiangel
Ну то как с твоим прогнозом ?
Будешь отмораживаться, как девочка или как мужчина, признаешь ошибочность своего прогноза ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:36

  pesikot написав:vitaliiangel
Ну то как с твоим прогнозом ?
Будешь отмораживаться, как девочка или как мужчина, признаешь свои ошибки ?

«Я говорил постепенно»))
Это как у ИА постепенно идет курс к 37.5


Приняли решение о ступенчатом повышении акциза на автом. топливо . Первый его рост со 2-го полугодия. И потом каждые полгода будет расти.
Но уже сейчас на фоне роста курса и разбитых НПЗ кацапов вангую рост.
«Скупайтесь, голубцы» (Зьобра)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:36

  Schmit написав:

тобто е.е. оркам на ЗАЕС і не тільки ішла
flyman
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