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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:46
hume написав:
Здесь когда то спрашивали как можно шахедами повредить высовольтные линии электропередач. В общем диверсанты за три копейки приделывают джипиэс трекеры на опоры, шахед летит в него.
По опорам шахедами, по остальному ракетами.
Та не. Трекер на то и трекер чтобы давать координаты в движении. А для опоры достаточно с телефона один раз сбросить. Она не убежит )))
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:49
_Mykola_ написав: hume написав:
cтерненко
Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням.
Чесно кажучи, дуже багато питань...
Як чужі дрони опинилися в нього? На яких умовах? Як дізналися про підміну? Чим його прошивка відрізняється від стандартної? Чому, дізнавшись, не озвучили на загал це питання.
Зрештою, Стерненко - не виробник дронів. Він відкрито говорить, що купляє дроди.
Щоправда, купляє і бере, видаючи за куплені - це доволі різні речі для людини, яка збирає пожертви. Тому було б цікаво отримати побільше інформації.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:53
Скандал! Поклонскую унижают в России из-за украинского происхождения
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:06
Мені тут наснилось, що чим раз, тим на Марсі більше командирів/начальства марсіан звільняється... - знають щось?
І я тут подумав - заморозка... заморозка... зрада-зрадницька...
Наче, куйовий варіант...
А якщо, не заморозка, а поразка/капітуляція - це ж тоді про заморозку ще й шкодувати/плакати будуть, що не заморозили?
Але потім я прокинувся)) - на дворі літо, кінець війни... і я вдома!👍😉😄
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:13
Успіх написав:
Мені тут наснилось, що чим раз, тим на Марсі більше командирів/начальства марсіан звільняється... - знають щось?
І я тут подумав - заморозка... заморозка... зрада-зрадницька...
Наче, куйовий варіант...
А якщо, не заморозка, а поразка/капітуляція - це ж тоді про заморозку ще й шкодувати/плакати будуть, що не заморозили?
Але потім я прокинувся)) - на дворі літо, кінець війни... і я вдома!👍😉😄
Так ви вдома, чи кінець війни, чи заморозка?
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ЛАД
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:17
Успіх написав:
А якщо, не заморозка, а поразка/капітуляція - це ж тоді про заморозку ще й шкодувати/плакати будуть, що не заморозили?
ехал пару дней назад в поезде, несколько раз предлагали мороженное. Не печенье и не шоколад. 100% к заморозке.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:21
ЛАД написав: Успіх написав:
Мені тут наснилось, що чим раз, тим на Марсі більше командирів/начальства марсіан звільняється... - знають щось?
І я тут подумав - заморозка... заморозка... зрада-зрадницька...
Наче, куйовий варіант...
А якщо, не заморозка, а поразка/капітуляція - це ж тоді про заморозку ще й шкодувати/плакати будуть, що не заморозили?
Але потім я прокинувся)) - на дворі літо, кінець війни... і я вдома!👍😉😄
Так ви вдома, чи кінець війни, чи заморозка?
У долярчика все одразу, серіал Аватар він такий, сюжет непередбачуваний )
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pesikot
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:31
vitaliiangel
Ну то как с твоим прогнозом ?
Будешь отмораживаться, как девочка или как мужчина, признаешь ошибочность своего прогноза ?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:36
pesikot написав:vitaliiangel
Ну то как с твоим прогнозом ?
Будешь отмораживаться, как девочка или как мужчина, признаешь свои ошибки ?
«Я говорил постепенно»))
Это как у ИА постепенно идет курс к 37.5
Приняли решение о ступенчатом повышении акциза на автом. топливо . Первый его рост со 2-го полугодия. И потом каждые полгода будет расти.
Но уже сейчас на фоне роста курса и разбитых НПЗ кацапов вангую рост.
«Скупайтесь, голубцы» (Зьобра)
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:36
Schmit написав:
тобто е.е. оркам на ЗАЕС і не тільки ішла
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