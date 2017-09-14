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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7299730073017302
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:37

Назву рубрику: Віщі сни©))

Так от, наснилось мені - що один мій побратим захотів звільнитись "по догляду"...
Але!
Але захотів звільнитись не так, як 80-90% всіх(!) по "липових довідках", а "по-чесному/по-справедливому"!(так як в нього дружина має і цукровий діабет/початкова стадія/і тиск, майже постійно стрибає, що їй дуже часто стає погано/крутиться голова... - і різні таблетки вже не завжди допомагають... - та й загалом, інколи не зрозуміло, чого їй стає погано...)
І от його дружина, скільки не звертається до різних лікарів - всі "футболять", озвучують різні діагнози-припущення(що по деяких - лише 3-тя група може бути, а по інших - чуть не на першу групу тягне діагноз!)
Але це все лише озвучують... а конкретні "важкі" діагнози - не ставлять/не пишуть!

Одним словом - хто справді хворий, то має обійти 9-ть кіл пекла і то годі добитись 2-ї групи...
А от хто має знайомих лікарів і декілька десятків франклінів - "раз-два-три і вуаля" - друга група вже готова!

Ну? І як тут можна перемогти корупцію?
Якщо все і всі просто сприяють її буйному росту!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:41

  Успіх написав:Ну? І як тут можна перемогти корупцію?
Якщо все і всі просто сприяють її буйному росту!
теперь понимаешь почему вас не меняют? хотят чтобы вы заплатили) ротация платная. (Конечно это тоже сон про то что происходит на Марсе)
vitaliiangel
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  #<1 ... 7299730073017302
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