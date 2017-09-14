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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:37
Так от, наснилось мені - що один мій побратим захотів звільнитись "по догляду"...
Але!
Але захотів звільнитись не так, як 80-90% всіх(!) по "липових довідках", а "по-чесному/по-справедливому"!(так як в нього дружина має і цукровий діабет/початкова стадія/і тиск, майже постійно стрибає, що їй дуже часто стає погано/крутиться голова... - і різні таблетки вже не завжди допомагають... - та й загалом, інколи не зрозуміло, чого їй стає погано...)
І от його дружина, скільки не звертається до різних лікарів - всі "футболять", озвучують різні діагнози-припущення(що по деяких - лише 3-тя група може бути, а по інших - чуть не на першу групу тягне діагноз!)
Але це все лише озвучують... а конкретні "важкі" діагнози - не ставлять/не пишуть!
Одним словом - хто справді хворий, то має обійти 9-ть кіл пекла і то годі добитись 2-ї групи...
А от хто має знайомих лікарів і декілька десятків франклінів - "раз-два-три і вуаля" - друга група вже готова!
Ну? І як тут можна перемогти корупцію?
Якщо все і всі просто сприяють її буйному росту!
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:41
Успіх написав:
Ну? І як тут можна перемогти корупцію?
Якщо все і всі просто сприяють її буйному росту!
теперь понимаешь почему вас не меняют? хотят чтобы вы заплатили) ротация платная. (Конечно это тоже сон про то что происходит на Марсе)
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:50
Успіх написав:
І от його дружина, скільки не звертається до різних лікарів - всі "футболять", озвучують різні діагнози-припущення(що по деяких - лише 3-тя група може бути, а по інших - чуть не на першу групу тягне діагноз!)
Але це все лише озвучують... а конкретні "важкі" діагнози - не ставлять/не пишуть!
Долярчік, є таке поняття, як процедура
Тобто, якщо хочуть тобі зробити укол в сраку.
То, спершу ти повинен зняти портки, потім медсестра ваткою зі спиртом тобі протираю місце уколу і тільки потім - робить укол
Вона ж не робить укол одразу через портки
Так і з процедурою отримання інвалідності. Не треба запитувати лікарів, а потрібно з"ясувати, які документи потрібні для ВКК. Отримати ці документи.
Пройти ВКК
Потім з"ясувати, які документи потрібні для МСЕК, пройти її
А якщо робити, як ти, то твоя дружина інвалідність не отримає ніколи. Навіть за гроші
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pesikot
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:51
Успіх написав:
Так от, наснилось мені - що один мій побратим захотів звільнитись "по догляду"...
Але!
Але захотів звільнитись не так, як 80-90% всіх(!) по "липових довідках", а "по-чесному/по-справедливому"!(так як в нього дружина має і цукровий діабет/початкова стадія/і тиск, майже постійно стрибає, що їй дуже часто стає погано/крутиться голова... - і різні таблетки вже не завжди допомагають... - та й загалом, інколи не зрозуміло, чого їй стає погано...)
І от його дружина, скільки не звертається до різних лікарів - всі "футболять", озвучують різні діагнози-припущення(що по деяких - лише 3-тя група може бути, а по інших - чуть не на першу групу тягне діагноз!)
Але це все лише озвучують... а конкретні "важкі" діагнози - не ставлять/не пишуть!
Одним словом - хто справді хворий, то має обійти 9-ть кіл пекла і то годі добитись 2-ї групи...
А от хто має знайомих лікарів і декілька десятків франклінів - "раз-два-три і вуаля" - друга група вже готова!
Ну? І як тут можна перемогти корупцію?
Якщо все і всі просто сприяють її буйному росту!
А може треба почитати які статті йдуть під другу групу?
Маю три приклади отримання інвалідності, жодного разу не платилося і копійки.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:52
ЛАД написав:
Так ви вдома, чи кінець війни, чи заморозка?
Залишу це в руках пані Інтриги))
vitaliiangel написав:
ехал пару дней назад в поезде, несколько раз предлагали мороженное. Не печенье и не шоколад. 100% к заморозке
Так я теж недавно їхав в поїзді, але мені пропонували чай... на травах)) - а це - літо!
Однозначно літом буду вдома))
Ну а так, якщо я їхав поїздом - то значить їхав у відпустку))
А раз їхав у відпустку - то однозначно випробував УБД де тільки можна було!
І згадував Холяву, що він "переймається" за мене, як це я буду "з ноги відкривати двері у маршрутку і тицяти в лице водієві посвідчення УБД?!"
Ехххххххх... вдихнув ковток свіжого, циВІЛЬНОГО
життя!!!
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:03
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Ну? І як тут можна перемогти корупцію?
Якщо все і всі просто сприяють її буйному росту!
теперь понимаешь почему вас не меняют? хотят чтобы вы заплатили) ротация платная. (Конечно это тоже сон про то что происходит на Марсе)
Так чого на Марсі не зробити ротації офіційно платними?
Нах підживлювати корупцію?
Нехай краще йде у бюджет!
Але загалом - це все так абсурдно!
Люди відслужили по ДВА роки і ще треба заплатити, щоб звільнили🤦🤦♂️🤦🏻
Але, навіть, такої(платної) офіційної опції - нема!
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:05
Успіх написав:
Але, навіть, такої(платної) офіційної опції - нема!
та ладно, ты вот веришь что там на марсе кто то вот так запросто откажется от 8куе с одного человека за пару подписей на бумажках?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:07
pesikot написав:
А якщо робити, як ти, то твоя дружина інвалідність не отримає ніколи. Навіть за гроші
Наразі ми балакаємо про мого побратима))
Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:08
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Але, навіть, такої(платної) офіційної опції - нема!
та ладно, ты вот веришь что там на марсе кто то вот так запросто откажется от 8куе с одного человека за пару подписей на бумажках?
Ну отож!
То чому не зробити це все ОФІЦІЙНО?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:18
Успіх написав: pesikot написав:
А якщо робити, як ти, то твоя дружина інвалідність не отримає ніколи. Навіть за гроші
Наразі ми балакаємо про мого побратима))
Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))
Долярчік, мене твої казочки мало цікавлять. Бо я більше по реальності
А дійсність така
Якщо, навіть не коли, у тебе буде дембель. То перший місяць всі твої будуть раді, будете святкувати, госці, кахфе, ресторани
А потім ... потім прийде дійсність, як той чорт з відром цвяхів з анеку про студента і сесію
Соточка, сама по собі, на карточку не капає, і навіть двадцяточка, сама по собі, не капає
Треба іти та заробляти грошенята. А суми вже не ті. І навіть смартик не генерить стільки кеш-флоу, якщо генерить взагалі
І дружина вже невдоволена, бо після стількох років єкономії, вона вже звикла витрачати багато, а цього багато вже не надходить.
А витрачати меньше їй вже болісно
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 22 бер, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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