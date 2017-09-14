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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:21
Успіх написав:
.. дружина має і цукровий діабет/початкова стадія/і тиск, майже постійно стрибає, що їй дуже часто стає погано/крутиться голова... - і різні таблетки вже не завжди допомагають... - та й загалом, інколи не зрозуміло, чого їй стає погано...
І от його дружина, скільки не звертається до різних лікарів - всі "футболять", озвучують різні діагнози-припущення(що по деяких - лише 3-тя група може бути, а по інших - чуть не на першу групу тягне діагноз!)
Але це все лише озвучують... а конкретні "важкі" діагнози - не ставлять/не пишуть!
Дивина та й годі! Як це треба звертатися до лікаря, щоб не отримати діагноз? Може варто спитати лікаря, який "озвучив" важкий діагноз, щоб він його написав на папері? Чи якщо цей діагноз є припущенням, то може варто здати якісь аналізи, щоб підтвердити чи спростувати? Хіба до лікаря не йдуть з амбулаторною карткою, де все записується? На крайняк можна ж сказати: "Лікарю, запишіть, будь- ласка, ваш озвучений страшний діагноз у мою картку, на всяк випадок, і направте мене на додаткове обстеження/ аналізи, щоб я вже точно знала, а не переймалася здогадками".
З іншого боку, вибачте, але для того, щоб чоловіка повернути додому, можна було б і "підсуєтитися", тим більше маючи реальні проблеми зі здоров'ям. Таке враження, що цій жінці комфортніше, щоб він був на фронті й отримувати його з/п на карту.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:21
Цель сво по демилитаризации Украины выполнена - представитель рф в ООН
"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", — сказал Небензя.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:31
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
А якщо робити, як ти, то твоя дружина інвалідність не отримає ніколи. Навіть за гроші
Наразі ми балакаємо про мого побратима))
Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))
Долярчік, мене твої казочки мало цікавлять. Бо я більше по реальності
А дійсність така
Якщо, навіть не коли, у тебе буде дембель. То перший місяць всі твої будуть раді, будете святкувати, госці, кахфе, ресторани
А потім ... потім прийде дійсність, як той чорт з відром цвяхів з анеку про студента і сесію
Соточка, сама по собі, на карточку не капає, і навіть двадцяточка, сама по собі, не капає
Треба іти та заробляти грошенята. А суми вже не ті. І навіть смартик не генерить стільки кеш-флоу, якщо генерить взагалі
І дружина вже невдоволена, бо після стількох років єкономії, вона вже звикла витрачати багато, а цього багато вже не надходить.
А витрачати меньше їй вже болісно
Через півроку присниться новий сон, що на Венері аватару щоб попасти на Марс треба міжплатнетному комісару відслюнявити каклєту нікомунепотрібної матерії на новий зорельот мамі що любить скорість
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:40
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
А якщо робити, як ти, то твоя дружина інвалідність не отримає ніколи. Навіть за гроші
Наразі ми балакаємо про мого побратима))
Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))
Долярчік, мене твої казочки мало цікавлять. Бо я більше по реальності
А дійсність така
Якщо, навіть не коли, у тебе буде дембель. То перший місяць всі твої будуть раді, будете святкувати, госці, кахфе, ресторани
А потім ... потім прийде дійсність, як той чорт з відром цвяхів з анеку про студента і сесію
Соточка, сама по собі, на карточку не капає, і навіть двадцяточка, сама по собі, не капає
Треба іти та заробляти грошенята. А суми вже не ті. І навіть смартик не генерить стільки кеш-флоу, якщо генерить взагалі
І дружина вже невдоволена, бо після стількох років єкономії, вона вже звикла витрачати багато, а цього багато вже не надходить
А я бачу ти можеш нормально спілкуватись, якщо захочеш
Воно то так, що вже і ціни далеко не ті, і дружина трохи більше витрачає(хоч не так багато, як ти собі уявляєш) і смарт ще не генерить орендою...
Але!Але СМАК ВОЛІ - ціни не має!!!
Я колись казав і ще повторю, що готовий в атб працювати на 10-15К, ніж тут за 100К(а тепер тут швидше 60-80К)
Та і смарт здам в оренду(зробивши ремонт), як прийду...
Та і якийсь лям+ наскирдував за 2р
Не пропаду!
Тож - "хто не пив горілку, той не знає смаку води!"©))
Так як і - "хто не сидів у в'язниці, той не знає смаку ВОЛІ!"©))
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 22 бер, 2024 19:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:41
flyman Андрей какие новости?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:43
Успіх написав:
Я колись казав і ще повторю, що готовий в атб працювати на 10-15К, ніж тут за 100К(а тепер тут швидше 60-80К)
Ти то готовий, а твоя половинка (плюс кіндери)?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:43
На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:44
vitaliiangel написав:flyman
Андрей какие новости?
Вимитий і свіжий стараннями нашого спільного друга
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:47
flyman написав: vitaliiangel написав:flyman
Андрей какие новости?
Вимитий і свіжий стараннями нашого спільного друга
я бы не дался кому то себя мыть.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:53
flyman написав:
Ти то готовий
Нє, нє - тепер ваша черга, ухилянти!
Мене вже вмовляти залишитись - не треба
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