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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7301730273037304
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:55

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав: Наразі ми балакаємо про мого побратима))
Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))

Долярчік, мене твої казочки мало цікавлять. Бо я більше по реальності

А дійсність така

Якщо, навіть не коли, у тебе буде дембель. То перший місяць всі твої будуть раді, будете святкувати, госці, кахфе, ресторани

А потім ... потім прийде дійсність, як той чорт з відром цвяхів з анеку про студента і сесію

Соточка, сама по собі, на карточку не капає, і навіть двадцяточка, сама по собі, не капає
Треба іти та заробляти грошенята. А суми вже не ті. І навіть смартик не генерить стільки кеш-флоу, якщо генерить взагалі

І дружина вже невдоволена, бо після стількох років єкономії, вона вже звикла витрачати багато, а цього багато вже не надходить

А я бачу ти можеш нормально спілкуватись, якщо захочеш ;)

Воно то так, що вже і ціни далеко не ті, і дружина трохи більше витрачає(хоч не так багато, як ти собі уявляєш) і смарт ще не генерить орендою...
Але!
Але СМАК ВОЛІ - ціни не має!!! :D

Я колись казав і ще повторю, що готовий в атб працювати на 10-15К, ніж тут за 100К(а тепер тут швидше 60-80К)


Та і смарт здам в оренду(зробивши ремонт), як прийду...
Та і якийсь лям+ наскирдував за 2р :D
Не пропаду! :wink: :D

Тож - "хто не пив, той не знає смаку води!"©))
Так як і - "хто не сидів, той не знає смаку ВОЛІ!"©))

Хе-хе-хе, я завжди з тобою нормально спілкуюсь
На відміну від тебе
Даю поради. І не моя біда, що ти ці поради не сприймаєшь

І я вже чекаю, твої стони, як ти мало заробляєшь в АТБ
А скирда, без покосу, буде завжди зменшуватись

Перечитай багато разів, що я написав
А то ж я, потім на тобі відтопчусь )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:01

  pesikot написав:А то ж я, потім на тобі відтопчусь )
"А таки душонка то со с гнільцой" ;) )))
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:01

  Успіх написав:
  pesikot написав:А то ж я, потім на тобі відтопчусь )
"А таки душонка то со с гнільцой" ;) )))

тушонка как тушонка
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вангую зараз потік соболєзнованій від Заходу росіянам.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:
  hume написав:cтерненко

Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням. :(


А ви знаєте які організації виробляють "стерненківські" дрони?
Щоб донатити напряму


Спасибо _Mykola_ за ещё два дрона, всё идёт в бой.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:07

  Успіх написав:
  pesikot написав:А то ж я, потім на тобі відтопчусь )
"А таки душонка то со с гнільцой" ;) )))

Ніт, це зветься - причинно-наслідкові зв"язки )

Чесати тебе за вушками ? це до інших.
Я по дійсності ) Читай мене уважніше, меньше будешь на лобі мати гематом

Наша "психолог" теж відмітилась, як останне профнепригодне
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:08

https://t.me/astrapress/51846
я думаю это пу отблагодарил свой народ за единственно правильный выбор.
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  #<1 ... 7301730273037304
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