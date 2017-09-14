Успіх написав: Наразі ми балакаємо про мого побратима)) Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))
Долярчік, мене твої казочки мало цікавлять. Бо я більше по реальності
А дійсність така
Якщо, навіть не коли, у тебе буде дембель. То перший місяць всі твої будуть раді, будете святкувати, госці, кахфе, ресторани
А потім ... потім прийде дійсність, як той чорт з відром цвяхів з анеку про студента і сесію
Соточка, сама по собі, на карточку не капає, і навіть двадцяточка, сама по собі, не капає Треба іти та заробляти грошенята. А суми вже не ті. І навіть смартик не генерить стільки кеш-флоу, якщо генерить взагалі
І дружина вже невдоволена, бо після стількох років єкономії, вона вже звикла витрачати багато, а цього багато вже не надходить
А я бачу ти можеш нормально спілкуватись, якщо захочеш
Воно то так, що вже і ціни далеко не ті, і дружина трохи більше витрачає(хоч не так багато, як ти собі уявляєш) і смарт ще не генерить орендою... Але! Але СМАК ВОЛІ - ціни не має!!!
Я колись казав і ще повторю, що готовий в атб працювати на 10-15К, ніж тут за 100К(а тепер тут швидше 60-80К)
Та і смарт здам в оренду(зробивши ремонт), як прийду... Та і якийсь лям+ наскирдував за 2р Не пропаду!