Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:03
Вангую зараз потік соболєзнованій від Заходу росіянам.
unicdima
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:07
fox767676 написав: _Mykola_ написав: hume написав:
cтерненко
Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням.
А ви знаєте які організації виробляють "стерненківські" дрони?
Щоб донатити напряму
Спасибо _Mykola_ за ещё два дрона, всё идёт в бой.
freeze
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:07
Успіх написав: pesikot написав:
А то ж я, потім на тобі відтопчусь )
"А таки душонка то со с гнільцой"
)))
Ніт, це зветься - причинно-наслідкові зв"язки )
Чесати тебе за вушками ? це до інших.
Я по дійсності ) Читай мене уважніше, меньше будешь на лобі мати гематом
Наша "психологіня" теж відмітилась, як останне профнепригодне
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pesikot
в П'ят 22 бер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:08
https://t.me/astrapress/51846
я думаю это пу отблагодарил свой народ за единственно правильный выбор.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:20
unicdima написав:
На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.
Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Water
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:22
Water написав: unicdima написав:
На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.
Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Головне щоб почав бомбити маскву...або варонєж на крайняк....
budivelnik
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:26
Water написав:
Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.
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Denik
в П'ят 22 бер, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:27
budivelnik написав: Water написав: unicdima написав:
На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.
Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Головне щоб почав бомбити маскву...або варонєж на крайняк....
Будивельник, рязанский сахар когда подорвали 2 дома свои привел к победе. Это опять началось.
Зеленскому надо быстро и дипломатично максимально официально реагировать, пускай спросит у бритов как. Внутри оркостана это правда даже не увидят. Но это для снаружи.
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stm
в П'ят 22 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:33
Кацапы по старой методичке работают, как и при второй чеченской
П.с кстати американцы 2 недели назад сообщали о терактах и рекомендовали своим гражданам не посещать никаких массовых мероприятий
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Xenon
в П'ят 22 бер, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:35
budivelnik написав: Water написав: unicdima написав:
На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.
Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Головне щоб почав бомбити маскву...або варонєж на крайняк....
Думаю обмежиться цим ТРЦ, тіпа Норд-Ост, але за пастрадавшіх дєтєй отомстім.
Water
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