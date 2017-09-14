RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 730273037304730573067307>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вангую зараз потік соболєзнованій від Заходу росіянам.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:
  hume написав:cтерненко

Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням. :(


А ви знаєте які організації виробляють "стерненківські" дрони?
Щоб донатити напряму


Спасибо _Mykola_ за ещё два дрона, всё идёт в бой.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20494
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:07

  Успіх написав:
  pesikot написав:А то ж я, потім на тобі відтопчусь )
"А таки душонка то со с гнільцой" ;) )))

Ніт, це зветься - причинно-наслідкові зв"язки )

Чесати тебе за вушками ? це до інших.
Я по дійсності ) Читай мене уважніше, меньше будешь на лобі мати гематом

Наша "психологіня" теж відмітилась, як останне профнепригодне
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 22 бер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9361
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:08

https://t.me/astrapress/51846
я думаю это пу отблагодарил свой народ за единственно правильный выбор.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22564
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2380 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:20

  unicdima написав:На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.

Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Water
 
Повідомлень: 2206
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:22

  Water написав:
  unicdima написав:На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.

Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Головне щоб почав бомбити маскву...або варонєж на крайняк....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27245
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 22 бер, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 23.02.09
Подякував: 630 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:27

  budivelnik написав:
  Water написав:
  unicdima написав:На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.

Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Головне щоб почав бомбити маскву...або варонєж на крайняк....

Будивельник, рязанский сахар когда подорвали 2 дома свои привел к победе. Это опять началось.
Зеленскому надо быстро и дипломатично максимально официально реагировать, пускай спросит у бритов как. Внутри оркостана это правда даже не увидят. Но это для снаружи.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 22 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4635
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:33

Кацапы по старой методичке работают, как и при второй чеченской

П.с кстати американцы 2 недели назад сообщали о терактах и рекомендовали своим гражданам не посещать никаких массовых мероприятий
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 22 бер, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:35

  budivelnik написав:
  Water написав:
  unicdima написав:На Москві якась стрільба в Крокус Сити Холл, пару десятків вбитих.

Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Головне щоб почав бомбити маскву...або варонєж на крайняк....

Думаю обмежиться цим ТРЦ, тіпа Норд-Ост, але за пастрадавшіх дєтєй отомстім.
Water
 
Повідомлень: 2206
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 730273037304730573067307>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Shaman, Water і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 177477
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 15812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 589746
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2878)
22.03.2024 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.