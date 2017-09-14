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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73037304730573067307>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:35

  vitaliiangel написав:https://t.me/astrapress/51846
я думаю это пу отблагодарил свой народ за единственно правильный выбор.

Міркую, шо не зовсім простий народ. Хто відвідує ТРЦ у Москві?(Концертхолл у вечірній час). Ті, в кого є гроші. Молодь, чиї батьки добре заробляють, бо вони є прикоритними особами. Які наслідки цього теракту мають бути? Переляк, зменшення відвідувань ТРЦ і місць натовпу, виїзд за кордон людей і капіталів, відповідно падіння доходів у московського бізнесу,зростання невдоволення владою і т.д.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:36

  stm написав:
  budivelnik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Головне щоб почав бомбити маскву...або варонєж на крайняк....

Будивельник, рязанский сахар когда подорвали 2 дома свои привел к победе. Это опять началось.
1 Чим більше поганих москалів будуть вбивати інших москалів - тим менше нам треба снарядів...
2 Вибори пройшли з результатом 87% за пуйла...
То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:36

  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

Шось забагато, був один, потім 3 у пікселі, далі я не читав, але на візітку Яроша схоже. Ще убітаго ребьонка не знайшли?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве
:D
як я звангував? :D
уроди
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:42

  budivelnik написав:1 Чим більше поганих москалів будуть вбивати інших москалів - тим менше нам треба снарядів...
2 Вибори пройшли з результатом 87% за пуйла...
То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?

С лица земли сносить будут нас. Это максимально неприятная ситуация.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:45

  unicdima написав:Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве
:D
як я звангував? :D
уроди

Це москалі сказали, чи є офіційне посилання?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:46

  unicdima написав:Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве
:D
як я звангував? :D
уроди

В приличном обществе, приводят ссылки

А здесь приличное общество
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:47

  fler написав:
  vitaliiangel написав:https://t.me/astrapress/51846
я думаю это пу отблагодарил свой народ за единственно правильный выбор.

Міркую, шо не зовсім простий народ. Хто відвідує ТРЦ у Москві?(Концертхолл у вечірній час). Ті, в кого є гроші. Молодь, чиї батьки добре заробляють, бо вони є прикоритними особами. Які наслідки цього теракту мають бути? Переляк, зменшення відвідувань ТРЦ і місць натовпу, виїзд за кордон людей і капіталів, відповідно падіння доходів у московського бізнесу,зростання невдоволення владою і т.д.

Думаю зараз почнеться, якщо цікаво, гуглить Норд-Ост, чи цукор у Рязані, чи Бєслан. Це старі перевірені часом мєтодічкі.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:49

  budivelnik написав:То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?

Так це не він, це Ярош, тому потрібна всєрасейская могілізація, бо інших козирів у пуйла не залишилось, він пішов у ва-банк, але це перевірений часом варіант, нарід ведеться.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:49

Там было 4-5 человек, на разных видео их чётко видно с автоматами.
Пишут уже что им удалось скрыться
(С виду бородатые дядьки похожие на кавказцев)
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