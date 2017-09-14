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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:35
vitaliiangel написав:
https://t.me/astrapress/51846
я думаю это пу отблагодарил свой народ за единственно правильный выбор.
Міркую, шо не зовсім простий народ. Хто відвідує ТРЦ у Москві?(Концертхолл у вечірній час). Ті, в кого є гроші. Молодь, чиї батьки добре заробляють, бо вони є прикоритними особами. Які наслідки цього теракту мають бути? Переляк, зменшення відвідувань ТРЦ і місць натовпу, виїзд за кордон людей і капіталів, відповідно падіння доходів у московського бізнесу,зростання невдоволення владою і т.д.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:36
stm написав: budivelnik написав: Water написав:
Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Головне щоб почав бомбити маскву...або варонєж на крайняк....
Будивельник, рязанский сахар когда подорвали 2 дома свои привел к победе. Это опять началось.
1 Чим більше поганих москалів будуть вбивати інших москалів - тим менше нам треба снарядів...
2 Вибори пройшли з результатом 87% за пуйла...
То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:36
Denik написав: Water написав:
Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.
Шось забагато, був один, потім 3 у пікселі, далі я не читав, але на візітку Яроша схоже. Ще убітаго ребьонка не знайшли?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:40
Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве
як я звангував?
уроди
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:42
budivelnik написав:
1 Чим більше поганих москалів будуть вбивати інших москалів - тим менше нам треба снарядів...
2 Вибори пройшли з результатом 87% за пуйла...
То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?
С лица земли сносить будут нас. Это максимально неприятная ситуация.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:45
unicdima написав:
Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве
як я звангував?
уроди
Це москалі сказали, чи є офіційне посилання?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:46
unicdima написав:
Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в Москве
як я звангував?
уроди
В приличном обществе, приводят ссылки
А здесь приличное общество
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:47
fler написав: vitaliiangel написав:
https://t.me/astrapress/51846
я думаю это пу отблагодарил свой народ за единственно правильный выбор.
Міркую, шо не зовсім простий народ. Хто відвідує ТРЦ у Москві?(Концертхолл у вечірній час). Ті, в кого є гроші. Молодь, чиї батьки добре заробляють, бо вони є прикоритними особами. Які наслідки цього теракту мають бути? Переляк, зменшення відвідувань ТРЦ і місць натовпу, виїзд за кордон людей і капіталів, відповідно падіння доходів у московського бізнесу,зростання невдоволення владою і т.д.
Думаю зараз почнеться, якщо цікаво, гуглить Норд-Ост, чи цукор у Рязані, чи Бєслан. Це старі перевірені часом мєтодічкі.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:49
budivelnik написав:
То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?
Так це не він, це Ярош, тому потрібна всєрасейская могілізація, бо інших козирів у пуйла не залишилось, він пішов у ва-банк, але це перевірений часом варіант, нарід ведеться.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:49
Там было 4-5 человек, на разных видео их чётко видно с автоматами.
Пишут уже что им удалось скрыться
(С виду бородатые дядьки похожие на кавказцев)
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