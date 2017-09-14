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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7304730573067307>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:50

  stm написав:
  budivelnik написав:1 Чим більше поганих москалів будуть вбивати інших москалів - тим менше нам треба снарядів...
2 Вибори пройшли з результатом 87% за пуйла...
То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?
С лица земли сносить будут нас. Это максимально неприятная ситуация.
Спочатку поміняйте свої памперси
а потім хай москалі в пукани собі затички поставлять...

Виявляється серед нас є перелякані які вважають
Якщо ми валянули крейсер мАсквА - то це москалів не обізлило
Загнали чорноморський флот педерації під плінтус - це також не розізлило
Лупанули по керченському мосту парочку разів
Лупанули по 13-ти НПЗ...
і це все москаликів не злило...

А от якщо якісь чеченці валянули 40 срускіх - то це змусить педерацію встати з колін і що??? візьмуть лопати в руки і попруть на нас..

ПС
всім в кого зявилась думка про існування правильних руцкіх...
Згадайте Маріупольський театр , його підвал і сотні наших дітей замурованих заживо в цьому підвалі російськими ФАБами....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:51

  stm написав:С лица земли сносить будут нас. Это максимально неприятная ситуация.

А до цього з нами шутілі? Так, москалів загине дохалєри.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:52

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Коли ви почнете топити за новий закон про мобілізацію, який прибере підґрунтя для таких зловживань ТЦК?
Чи вам треба «просто не чіпайте нікого, воно само має розсосатись»??


поки невідомо в якому вигляді він взагалі буде прийнятий, його можуть конкретно пообрізати на виході.
І чим він зупинить зловживання ТЦК, хіба там хочуть посилити відповідальність лікарів ВЛК за "99,99% придатних" чи може хочуть дати сроки за корупцію воєнкомів або посадити за побиття чи викрадення? Не говорячи за відповідальність вище : злочинні накази, фортифікація, розкрадання в МО
Разумков пропонує заборонити відеофіксацію при спілкуванні з ТЦК, це щоб менше відео було з пакуванням в буси?
Якщо все зведеться тільки до підняття штрафів то це заавульовано підтвердить "війна для бідних"
Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйон
Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати


а вы разве этого раньше не заметили?
у него все направлено на то что бы придавить к ногтю плебс.
в сторону богоызбранных он даже пукнуть боится.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:53

  Xenon написав:(С виду бородатые дядьки похожие на кавказцев)

О, теж непоганий варіант наїхать на Чєчню, але гадаю буде Ярош.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:53

  budivelnik написав:
  stm написав:
  budivelnik написав:1 Чим більше поганих москалів будуть вбивати інших москалів - тим менше нам треба снарядів...
2 Вибори пройшли з результатом 87% за пуйла...
То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?
С лица земли сносить будут нас. Это максимально неприятная ситуация.
Спочатку поміняйте свої памперси
а потім хай москалі в пукани собі затички поставлять...

Виявляється серед нас є перелякані які вважають
Якщо ми валянули крейсер мАсквА - то це москалів не обізлило
Загнали чорноморський флот педерації під плінтус - це також не розізлило
Лупанули по керченському мосту парочку разів
Лупанули по 13-ти НПЗ...
і це все москаликів не злило...

А от якщо якісь чеченці валянули 40 срускіх - то це змусить педерацію встати з колін і що??? візьмуть лопати в руки і попруть на нас..

ПС
всім в кого зявилась думка про існування правильних руцкіх...
Згадайте Маріупольський театр , його підвал і сотні наших дітей замурованих заживо в цьому підвалі російськими ФАБами....

Это гражданские, а не крейсер мацква. Хотя, вы правы, больше радости, а я пошла менять памперсы.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:53

  stm написав:
  budivelnik написав:1 Чим більше поганих москалів будуть вбивати інших москалів - тим менше нам треба снарядів...
2 Вибори пройшли з результатом 87% за пуйла...
То кого і навіщо пуйло розстрілює зараз?
тих хто за нього проголосував?

С лица земли сносить будут нас. Это максимально неприятная ситуация.

А до цього шо було ? Бахмут, Авдеевку, Мариуполь не знесли ?

Припини істеріку
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:54

  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

Ну і економіці орків пизда: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.

Ще думка: це все гра в "спецоперацію". Коли військовий стан, всюди блокпости - така ситуація була б просто неможливою.

Ну і фсб це просто проєбало, так як займалося "виборами" та "спецоперацією".
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:56


Мы не поощряем и не содействуем тому, чтобы украинские военные наносили удары на территории России — Белый дом

Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:57

  Denik написав:Ну і фсб це просто проєбало, так як займалося "виборами" та "спецоперацією".

В сенсі проє? Такі спєцоперації фсб і організовує, чи ти подумав це випадкові Яроши?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:57

  Denik написав:
  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

Ну і економіці орків пизда: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.

Ще думка: це все гра в "спецоперацію". Коли військовий стан, всюди блокпости - така ситуація була б просто неможливою.

Ну і фсб це просто проєбало, так як займалося "виборами" та "спецоперацією".

фсб все це і організовало
pesikot
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  #<1 ... 7304730573067307>
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