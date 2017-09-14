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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:58
stm написав:
С лица земли сносить будут нас.
А щоденні обстріли України - це що? Хіба нас не зносять з лиця землі? Де Бахмут, Авдіївка, Маріуполь? Що зробили з Харкова, Херсона, Донецька і т.д?
Як ми маємо захищатися, коли нам не дають достатньо зброї, забороняють її використовувати на наш розсуд, а мобілізацію провести все складніше?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:06
fler написав: stm написав:
С лица земли сносить будут нас.
А щоденні обстріли України - це що? Хіба нас не зносять з лиця землі? Де Бахмут, Авдіївка, Маріуполь? Що зробили з Харкова, Херсона, Донецька і т.д?
Як ми маємо захищатися, коли нам не дають достатньо зброї, забороняють її використовувати на наш розсуд, а мобілізацію провести все складніше?
Включаю ромашку. Я просто испугалась бородатых мужиков в ТРЦ гатящих по гражданским, а про Бахмут, Харьков, Мариуполь забыла, девичья память.
Смотрю на США - правильные посылы и очень быстрая реакция. Уважаю.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:08
Water написав:
В сенсі проє? Такі спєцоперації фсб і організовує, чи ти подумав це випадкові Яроши?
Тут 2 варіанти - або організовало, або проєбало.
В Сирії та на Кавказі в росії теж багато ворогів.
ГУР каже, що то все організувало фсб, але ГУР буде діяти в рамках своєї інфрмаційної політики: вони самі по собі стріляють...
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:15
Denik написав: Water написав:
В сенсі проє? Такі спєцоперації фсб і організовує, чи ти подумав це випадкові Яроши?
Тут 2 варіанти - або організовало, або проєбало.
В Сирії та на Кавказі в росії теж багато ворогів.
ГУР каже, що то все організувало фсб, але ГУР буде діяти в рамках своєї інфрмаційної політики: вони самі по собі стріляють...
Це якби міст рвонули- згоден, але в даному випадку це стара мєтодічка, зараз розбудять пуйла і почнеться.
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Water
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:16
mephala написав: Letusrock написав: Hotab написав:
Коли ви почнете топити за новий закон про мобілізацію, який прибере підґрунтя для таких зловживань ТЦК?
Чи вам треба «просто не чіпайте нікого, воно само має розсосатись»??
поки невідомо в якому вигляді він взагалі буде прийнятий, його можуть конкретно пообрізати на виході.
І чим він зупинить зловживання ТЦК, хіба там хочуть посилити відповідальність лікарів ВЛК за "99,99% придатних" чи може хочуть дати сроки за корупцію воєнкомів або посадити за побиття чи викрадення? Не говорячи за відповідальність вище : злочинні накази, фортифікація, розкрадання в МО
Разумков пропонує заборонити відеофіксацію при спілкуванні з ТЦК, це щоб менше відео було з пакуванням в буси?
Якщо все зведеться тільки до підняття штрафів то це заавульовано підтвердить "війна для бідних"
Більшість пересічних кого не питаю, не планують йти в ТЦК незалежно чи штраф буде 100тис чи мільйон
Не в тому напрямі рухаються, замість стимулів тільки одне: заборонити, обмежити, поштрафувати, наказати
а вы разве этого раньше не заметили?
у него все направлено на то что бы придавить к ногтю плебс.
в сторону богоызбранных он даже пукнуть
боится.
Богоизбранный ты, так как всех вокруг гребут (с твоих слов) , а тебя до сих пор нет.
Но я не боюсь на тебя не только «пукать», а и «золотой дождь» тебе делаю.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:18
trololo написав: hume написав:
Здесь когда то спрашивали как можно шахедами повредить высовольтные линии электропередач. В общем диверсанты за три копейки приделывают джипиэс трекеры на опоры, шахед летит в него.
По опорам шахедами, по остальному ракетами.
маячня якась, сорян. шахед летить туди куди запрограмували. трекер шо передає і куди?
Да, точно, с вами разговор был. Вы тогда предположили, что ЛЭП была повреждена обломками шахедоа. Мне тогда показалось неправдоподобно, что обломки повредили ЛЭП сразу в нескольких местах
Наткнулся на старую статью
Он был задержан «на горячем», когда пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.
По сигналам «маячков» оккупанты хотели скорректировать удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:37
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
А якщо робити, як ти, то твоя дружина інвалідність не отримає ніколи. Навіть за гроші
Наразі ми балакаємо про мого побратима))
Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))
Долярчік, мене твої казочки мало цікавлять. Бо я більше по реальності
А дійсність така
Якщо, навіть не коли, у тебе буде дембель. То перший місяць всі твої будуть раді, будете святкувати, госці, кахфе, ресторани
А потім ... потім прийде дійсність, як той чорт з відром цвяхів з анеку про студента і сесію
Соточка, сама по собі, на карточку не капає, і навіть двадцяточка, сама по собі, не капає
Треба іти та заробляти грошенята. А суми вже не ті. І навіть смартик не генерить стільки кеш-флоу, якщо генерить взагалі
І дружина вже невдоволена, бо після стількох років єкономії, вона вже звикла витрачати багато, а цього багато вже не надходить.
А витрачати меньше їй вже болісно
ідіть сюди хай вам сам собою накапає. Жінку і дітей тож женіть нєх там сидіти дурю матись, тут саме собою
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:48
Water написав:
Це якби міст рвонули- згоден, але в даному випадку це стара мєтодічка, зараз розбудять пуйла і почнеться.
Цей теракт ніяк не вплине на суспільство орків. Скільки не кидай свіжі дріжджі в перебродивше гівно - знову воно не забродить.
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