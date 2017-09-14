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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73057306730773087309>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:58

  stm написав:С лица земли сносить будут нас.

А щоденні обстріли України - це що? Хіба нас не зносять з лиця землі? Де Бахмут, Авдіївка, Маріуполь? Що зробили з Харкова, Херсона, Донецька і т.д?
Як ми маємо захищатися, коли нам не дають достатньо зброї, забороняють її використовувати на наш розсуд, а мобілізацію провести все складніше?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:06

  fler написав:
  stm написав:С лица земли сносить будут нас.

А щоденні обстріли України - це що? Хіба нас не зносять з лиця землі? Де Бахмут, Авдіївка, Маріуполь? Що зробили з Харкова, Херсона, Донецька і т.д?
Як ми маємо захищатися, коли нам не дають достатньо зброї, забороняють її використовувати на наш розсуд, а мобілізацію провести все складніше?

Включаю ромашку. Я просто испугалась бородатых мужиков в ТРЦ гатящих по гражданским, а про Бахмут, Харьков, Мариуполь забыла, девичья память.
Смотрю на США - правильные посылы и очень быстрая реакция. Уважаю.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:В сенсі проє? Такі спєцоперації фсб і організовує, чи ти подумав це випадкові Яроши?

Тут 2 варіанти - або організовало, або пр..
В Сирії та на Кавказі в росії теж багато ворогів.

ГУР каже, що то все організувало фсб, але ГУР буде діяти в рамках своєї інфрмаційної політики: вони самі по собі стріляють...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:15

Це якби міст рвонули- згоден, але в даному випадку це стара мєтодічка, зараз розбудять пуйла і почнеться.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:18

  trololo написав:
  hume написав:Здесь когда то спрашивали как можно шахедами повредить высовольтные линии электропередач. В общем диверсанты за три копейки приделывают джипиэс трекеры на опоры, шахед летит в него.

По опорам шахедами, по остальному ракетами.


маячня якась, сорян. шахед летить туди куди запрограмували. трекер шо передає і куди?

Да, точно, с вами разговор был. Вы тогда предположили, что ЛЭП была повреждена обломками шахедоа. Мне тогда показалось неправдоподобно, что обломки повредили ЛЭП сразу в нескольких местах

Наткнулся на старую статью

Он был задержан «на горячем», когда пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

По сигналам «маячков» оккупанты хотели скорректировать удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:37

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:А якщо робити, як ти, то твоя дружина інвалідність не отримає ніколи. Навіть за гроші
Наразі ми балакаємо про мого побратима))
Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))

Долярчік, мене твої казочки мало цікавлять. Бо я більше по реальності

А дійсність така

Якщо, навіть не коли, у тебе буде дембель. То перший місяць всі твої будуть раді, будете святкувати, госці, кахфе, ресторани

А потім ... потім прийде дійсність, як той чорт з відром цвяхів з анеку про студента і сесію

Соточка, сама по собі, на карточку не капає, і навіть двадцяточка, сама по собі, не капає
Треба іти та заробляти грошенята. А суми вже не ті. І навіть смартик не генерить стільки кеш-флоу, якщо генерить взагалі

І дружина вже невдоволена, бо після стількох років єкономії, вона вже звикла витрачати багато, а цього багато вже не надходить.
А витрачати меньше їй вже болісно
ідіть сюди хай вам сам собою накапає. Жінку і дітей тож женіть нєх там сидіти дурю матись, тут саме собою :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Це якби міст рвонули- згоден, але в даному випадку це стара мєтодічка, зараз розбудять пуйла і почнеться.

Цей теракт ніяк не вплине на суспільство орків. Скільки не кидай свіжі дріжджі в перебродивше гівно - знову воно не забродить.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:52

  Banderlog написав:ідіть сюди хай вам сам собою накапає. Жінку і дітей тож женіть нєх там сидіти дурю матись, тут саме собою :lol:

Йому не можна в армію, в нього плоскостопія.
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Внутри небось визитка Буданова, портрет Бандеры и флаг

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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:03

  Denik написав:
  Water написав:Це якби міст рвонули- згоден, але в даному випадку це стара мєтодічка, зараз розбудять пуйла і почнеться.

Цей теракт ніяк не вплине на суспільство орків. Скільки не кидай свіжі дріжджі в перебродивше гівно - знову воно не забродить.

Ти погано знаєш москалів, ще раз повторюю- це операція фсб і ця операція саме проти нас.
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