А щоденні обстріли України - це що? Хіба нас не зносять з лиця землі? Де Бахмут, Авдіївка, Маріуполь? Що зробили з Харкова, Херсона, Донецька і т.д? Як ми маємо захищатися, коли нам не дають достатньо зброї, забороняють її використовувати на наш розсуд, а мобілізацію провести все складніше?
А щоденні обстріли України - це що? Хіба нас не зносять з лиця землі? Де Бахмут, Авдіївка, Маріуполь? Що зробили з Харкова, Херсона, Донецька і т.д? Як ми маємо захищатися, коли нам не дають достатньо зброї, забороняють її використовувати на наш розсуд, а мобілізацію провести все складніше?
Включаю ромашку. Я просто испугалась бородатых мужиков в ТРЦ гатящих по гражданским, а про Бахмут, Харьков, Мариуполь забыла, девичья память. Смотрю на США - правильные посылы и очень быстрая реакция. Уважаю.
pesikot написав:А якщо робити, як ти, то твоя дружина інвалідність не отримає ніколи. Навіть за гроші
Наразі ми балакаємо про мого побратима)) Про Успіха і план Б - казочка буде через пару місяців пАпізже))
Долярчік, мене твої казочки мало цікавлять. Бо я більше по реальності
А дійсність така
Якщо, навіть не коли, у тебе буде дембель. То перший місяць всі твої будуть раді, будете святкувати, госці, кахфе, ресторани
А потім ... потім прийде дійсність, як той чорт з відром цвяхів з анеку про студента і сесію
Соточка, сама по собі, на карточку не капає, і навіть двадцяточка, сама по собі, не капає Треба іти та заробляти грошенята. А суми вже не ті. І навіть смартик не генерить стільки кеш-флоу, якщо генерить взагалі
І дружина вже невдоволена, бо після стількох років єкономії, вона вже звикла витрачати багато, а цього багато вже не надходить. А витрачати меньше їй вже болісно
ідіть сюди хай вам сам собою накапає. Жінку і дітей тож женіть нєх там сидіти дурю матись, тут саме собою