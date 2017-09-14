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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7306730773087309>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини", – заявив Кірбі журналістам.

"На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною", наголосив він.
-------------------------------------------
Вкотре вражає дебільність фраз американських посадовців, вони якби спецом підігрують російській пропаганді.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:09

‼️ Теракт у москві — спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна.

☑️ Її мета — виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на росії.

❗️ Публічну страту людей у москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни.

▫️ Заява пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про «війну» - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації.

✔️ путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального «закручування гайок» на самій росії.

👉 Вочевидь, кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців. Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним.

👥 путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:13

  trololo написав:вибачте, але ви написали діч. він не займається прошивкою, виробництвом чи застосуванням. він збирає гроші і закуповує у виробників. і почав це робити одним із перших, массово, вже більше 40 тисяч штук відправив, звіти від підрозділів публікує жодня. шо значить "чужі" дрони? чи конкретно, факти є якісь? вплив фпв на війну важко переоцінити, так само як і вплив стерненка на їх массові закупівлі.

чужі ураження за свої видавав мадяр.

Діч пишете Ви, наші (номерні) дрони від Social Drone, тупо перепрошивалися в наглу під Русоріз, і потім видавалися за власні з відосиками враження і публікувалися на власних сторінках, тому якось воно вкурсвлює, а коли починаються розборки у нього в соцмережах воно тупо блокує тих хто вказує в очі шо воно вкрало. Але, ви можете вірити далі в кристально чистого персонажа.
І, на цьому закриваємо тему цього пана.
Душок є, далі висновки самі-самі.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:15

  Xenon написав:Внутри небось визитка Буданова, портрет Бандеры и флаг

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Як непомітно провезти зброю та вибухівку центром москви? Правильно, бусом з укр.номерами, ще й старого зразка)))
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Xenon написав:Внутри небось визитка Буданова, портрет Бандеры и флаг

Зображення

Як непомітно провезти зброю та вибухівку центром москви? Правильно, бусом з укр.номерами, ще й старого зразка)))
І всі - бородаті клони Буданова. З візитками Яроша. Співали "Батько наш Бандера". Тому ніхто нічого не запідозрив, а металошукачі відключили
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

одногруппнице из москвы пожелал хорошего вечера и смайлик смешной.
не знаю, правильно сделал/нет?
может нужно было прикольчик выслать?
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 22 бер, 2024 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:23

  sashaqbl написав:Чесно кажучи, дуже багато питань...
Як чужі дрони опинилися в нього? На яких умовах? Як дізналися про підміну? Чим його прошивка відрізняється від стандартної? Чому, дізнавшись, не озвучили на загал це питання.
Зрештою, Стерненко - не виробник дронів. Він відкрито говорить, що купляє дроди.
Щоправда, купляє і бере, видаючи за куплені - це доволі різні речі для людини, яка збирає пожертви. Тому було б цікаво отримати побільше інформації.

Різницю між купляє, та коли люди самі закуповують комплектуючі, збирають, випробують, налаштовують за свої і відправляють у підрозділ, бачите?
У адміністрації спільноти вже кучка мала такого назбиралася, але будь-які контакти, тупо блокуються і йде бикування. Тому вибачте, але цей пан, трошки не про те.
У моєму особистому списку волонтерів, просто мінус один, на жаль.

ЗІ. Тему продовжувати далі не буду, не приємно що таке є.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:35

fler
центром москви?


Якщо бути точним, це за містом)
Вірніше на межі )

Але українську карту обовʼязково спробують розіграти, тут сумніву нема.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:Чесно кажучи, дуже багато питань...
Як чужі дрони опинилися в нього? На яких умовах? Як дізналися про підміну? Чим його прошивка відрізняється від стандартної? Чому, дізнавшись, не озвучили на загал це питання.
Зрештою, Стерненко - не виробник дронів. Він відкрито говорить, що купляє дроди.
Щоправда, купляє і бере, видаючи за куплені - це доволі різні речі для людини, яка збирає пожертви. Тому було б цікаво отримати побільше інформації.

Різницю між купляє, та коли люди самі закуповують комплектуючі, збирають, випробують, налаштовують за свої і відправляють у підрозділ, бачите?
У адміністрації спільноти вже кучка мала такого назбиралася, але будь-які контакти, тупо блокуються і йде бикування. Тому вибачте, але цей пан, трошки не про те.
У моєму особистому списку волонтерів, просто мінус один, на жаль.

ЗІ. Тему продовжувати далі не буду, не приємно що таке є.


Стерненко собирает деньги на покупку Дронов, а пан _Mykola_ молча, за свои кровные тихо помогает ЗСУ. В этом большая разница.
В результате Стерненко надавал нам нам лодок и катеров на пять миллионов гривен, которые служба забезпечення в Киеве несколько месяцев не может поставить на облик по причине какой-то бюрократии, причем лодки давно уже утонули и висят финансово на командирах рот и не могут быть списаны, потому что косяки Стерненко не могут поставить их на облик. А Пан Mykola из своего кармана, мне не надо никаких бумаг, бейте врага.
И вообще я хотел бы услышать объяснение почему собиратели денег Стерненко, Притула не в рядах ЗСУ, а хайпожорятся в ютубах и соцсетях.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:18

  freeze написав:И вообще я хотел бы услышать объяснение почему собиратели денег Стерненко, Притула не в рядах ЗСУ, а хайпожорятся в ютубах и соцсетях.

Ну відправлять їх штурм. Ліквідують їх рашисти. Кому від цього стане легше ? От ти сам особисто чи твої побратими зможуть їх замінити і збирати такі суми в соцмережах? Отож.
Ukrainian
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