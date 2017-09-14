"Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини", – заявив Кірбі журналістам.
"На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною", наголосив він. ------------------------------------------- Вкотре вражає дебільність фраз американських посадовців, вони якби спецом підігрують російській пропаганді.
‼️ Теракт у москві — спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна.
☑️ Її мета — виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на росії.
❗️ Публічну страту людей у москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни.
▫️ Заява пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про «війну» - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації.
✔️ путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального «закручування гайок» на самій росії.
👉 Вочевидь, кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців. Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним.
👥 путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії.
trololo написав:вибачте, але ви написали діч. він не займається прошивкою, виробництвом чи застосуванням. він збирає гроші і закуповує у виробників. і почав це робити одним із перших, массово, вже більше 40 тисяч штук відправив, звіти від підрозділів публікує жодня. шо значить "чужі" дрони? чи конкретно, факти є якісь? вплив фпв на війну важко переоцінити, так само як і вплив стерненка на їх массові закупівлі.
чужі ураження за свої видавав мадяр.
Діч пишете Ви, наші (номерні) дрони від Social Drone, тупо перепрошивалися в наглу під Русоріз, і потім видавалися за власні з відосиками враження і публікувалися на власних сторінках, тому якось воно вкурсвлює, а коли починаються розборки у нього в соцмережах воно тупо блокує тих хто вказує в очі шо воно вкрало. Але, ви можете вірити далі в кристально чистого персонажа. І, на цьому закриваємо тему цього пана. Душок є, далі висновки самі-самі.
sashaqbl написав:Чесно кажучи, дуже багато питань... Як чужі дрони опинилися в нього? На яких умовах? Як дізналися про підміну? Чим його прошивка відрізняється від стандартної? Чому, дізнавшись, не озвучили на загал це питання. Зрештою, Стерненко - не виробник дронів. Він відкрито говорить, що купляє дроди. Щоправда, купляє і бере, видаючи за куплені - це доволі різні речі для людини, яка збирає пожертви. Тому було б цікаво отримати побільше інформації.
Різницю між купляє, та коли люди самі закуповують комплектуючі, збирають, випробують, налаштовують за свої і відправляють у підрозділ, бачите? У адміністрації спільноти вже кучка мала такого назбиралася, але будь-які контакти, тупо блокуються і йде бикування. Тому вибачте, але цей пан, трошки не про те. У моєму особистому списку волонтерів, просто мінус один, на жаль.
ЗІ. Тему продовжувати далі не буду, не приємно що таке є.
sashaqbl написав:Чесно кажучи, дуже багато питань... Як чужі дрони опинилися в нього? На яких умовах? Як дізналися про підміну? Чим його прошивка відрізняється від стандартної? Чому, дізнавшись, не озвучили на загал це питання. Зрештою, Стерненко - не виробник дронів. Він відкрито говорить, що купляє дроди. Щоправда, купляє і бере, видаючи за куплені - це доволі різні речі для людини, яка збирає пожертви. Тому було б цікаво отримати побільше інформації.
Різницю між купляє, та коли люди самі закуповують комплектуючі, збирають, випробують, налаштовують за свої і відправляють у підрозділ, бачите? У адміністрації спільноти вже кучка мала такого назбиралася, але будь-які контакти, тупо блокуються і йде бикування. Тому вибачте, але цей пан, трошки не про те. У моєму особистому списку волонтерів, просто мінус один, на жаль.
ЗІ. Тему продовжувати далі не буду, не приємно що таке є.
Стерненко собирает деньги на покупку Дронов, а пан _Mykola_ молча, за свои кровные тихо помогает ЗСУ. В этом большая разница. В результате Стерненко надавал нам нам лодок и катеров на пять миллионов гривен, которые служба забезпечення в Киеве несколько месяцев не может поставить на облик по причине какой-то бюрократии, причем лодки давно уже утонули и висят финансово на командирах рот и не могут быть списаны, потому что косяки Стерненко не могут поставить их на облик. А Пан Mykola из своего кармана, мне не надо никаких бумаг, бейте врага. И вообще я хотел бы услышать объяснение почему собиратели денег Стерненко, Притула не в рядах ЗСУ, а хайпожорятся в ютубах и соцсетях.